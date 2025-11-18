FIFA Pass: Желаещите да гледат Световното ще получат по-бързо визи за САЩ

Администрацията на Тръмп обяви нова инициатива за чужденци, пътуващи до САЩ за Световното първенство догодина, която ще им позволи да получават интервю за виза по-бързо.

Наречена "FIFA Pass“, тя ще позволи на тези, които са закупили билети за Световното първенство чрез FIFA, да получат ускорени срещи за виза, тъй като администрацията продължава да балансира твърдата позиция на президента Доналд Тръмп по отношение на миграцията с притока на глобални пътници за футболния турнир. "Pass“ в името означава „система за приоритетно планиране на срещи“.

"Ако имате билет за Световното първенство, можете да имате приоритетни срещи, за да получите виза“, каза президентът на FIFA Джани Инфантино, който беше в Овалния кабинет с Тръмп в понеделник, за да обясни новата система. Обръщайки се към президента на САЩ, той добави: "Казахте го още първия път, когато се срещнахме, г-н президент, Америка приветства света".

В отговор Тръмп заяви, че “силно насърчава” пътуващите до САЩ за Световното първенство да кандидатстват за визи “веднага“.

Държавният секретар Марко Рубио заяви, че администрацията е изпратила над 400 допълнителни служители в консулствата си по целия свят, за да се справи с търсенето на визи, а също и че в около 80% от света пътуващите до САЩ могат да получат час за виза в рамките на 60 дни. Съгласно новата система, тези, които са закупили билети чрез FIFA, ще могат да преминат през "портал на FIFA“, който ще им помогне да получат приоритет за кандидатстване за виза и интервю в Държавния департамент.

"Ще направим същата проверка, както всеки друг. Единствената разлика тук е, че ги преместваме нагоре в опашката", обясни Рубио.

По време на Световното първенство догодина ще се играят 104 мача в Канада, Мексико и Съединените щати. Тръмп е направил успеха на Световното първенство основен приоритет, а Инфантино е чест посетител на Белия дом, докато FIFA се подготвя за жребия за Световното първенство на 5 декември в Центъра "Кенеди“ – институцията за изкуства, която сега се ръководи и управлява от лоялни на Тръмп привърженици, съобщава AP.