Официално: София приема етап от Обиколката на Италия

Обиколката на Италия е второто най-голямо и най-престижно състезание в света на колоезденето. 109-ото издание на надпреварата ще стартира на 8 май 2026 г. в Несебър и ще премине през Бургас, Велико Търново и Пловдив, а на 10 май София ще бъде домакин на заключителния български етап, преди колоната да продължи към Южна Италия, съобщиха от Столичната община.

Участието на България беше потвърдено вчера с официално съобщение на Министерския съвет.

По улиците на София ще преминат най-добрите колоездачи в света, а събитието ще привлече хиляди зрители и международни медии. Очаква се в столицата да пристигнат над 2000 души от официалния керван – състезатели, треньори, механици, медици и технически екипи, както и десетки хиляди фенове, пишат още от общината.

Джиро д’Италия е едно от най-гледаните спортни събития в света, с над 700 милиона телевизионни зрители всяка година. За София това е уникален шанс за международна видимост – милиони хора по света ще усетят енергията и атмосферата на града, дори и от малкия екран.

„Това е момент на гордост за София – Джиро д’Италия дава шанс столицата да остави следа в историята на състезанието и да утвърди мястото си на международната карта на спорта и туризма, а в месеците преди голямото събитие градът ще бъде изпълнен с разнообразни вълнуващи събития”, заяви общинският съветник Димитър Петров, цитиран в съобщението. Той ще бъде и част от българската делегация, която ще присъства на 1 декември в Рим за официалното обявяване на маршрута на Джиро 2026.

От Столичната община допълват, че вече се подготвя разнообразна програма от събития през дните преди и на самия 10 май, насочени както към любителите на колоезденето, така и към всички, които просто искат да се насладят на празничната атмосфера в града.

Новината вчера съобщиха на брифинг в Министерския съвет министърът на туризма Мирослав Боршош и министъра на спорта Иван Пешев.

Страната ни ще приеме три от общо 21 етапа, включително Grande Partenza – т. нар. старт на Обиколката на Италия. В преговорите за домакинство България се е преборила в конкуренция с още няколко държави, обяви министър Боршош.