Петкова: Мерките на правителството в борбата със сивата икономика дават резултат

Мерките на правителството в борбата със сивата икономика дават резултат, поради което приходите в бюджета за първите десет месеца на тази година нарастват с 8,64 млрд. лева на годишна база. Това стана известно от видео изявление на министъра на финансите Теменужка Петкова по повод данните за изпълнението на бюджета към края на месец октомври тази година, публикувани по-рано днес от финансовото ведомство.

"Днес министерство на финансите публикува данните за изпълнението на бюджета към 31 октомври 2025 година. Постъпленията нарастват с 8,649 млрд. лева повече спрямо същия период на 2024 година. Най-голям принос за този ръст имат данъчно осигурителните приходи, които са със 7,334 млрд. лева повече спрямо същия период на 2024 година. Това е най-високият ръст на приходите, който е реализиран през последните няколко години", каза Петкова.

"Използвам случая, за да благодаря на колегите от Националната агенция за приходите, от Агенция митници за отличната работа. Очевидно мерките, които правителството набеляза в борбата със сивата икономика, дават резултат", добави Петкова, цитирана от БТА.

Приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма към октомври 2025 г. са в размер на 66,782 млрд. лв. или 74,0 процента от годишните разчети. Постъпленията нарастват с 14,9 на сто (8,649 млрд. лв.) спрямо отчетените към октомври 2024 година, съобщиха днес от Министерството на финансите.

Бюджетният дефицит достигна 6,59 млрд. лева или 2,98 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) към края на октомври тази година. Отрицателното бюджетно салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 4,474 млрд. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 2,115 млрд. лева.

От финансовото ведомство уточняват, че в началото на ноември Европейската комисия предостави на България 0,86 млрд. лв. по второто плащане по Механизма за възстановяване и устойчивост, като се очаква до края на годината да постъпи и трети транш в размер на близо 3,2 млрд. лв., което ще компенсира посочения дефицит по сметките за средства от ЕС (в размер на над 2,1 млрд. лв.), респективно текущо ще подобри салдото по КФП.