Локо София удари Монтана като гост

Локомотив (София) постигна победа с 2:1 при гостуването си на Монтана в първия мач от междинния 18-и кръг във футболната Първа лига. Точни за успеха на столичните „железничари“ бяха Спас Делев и Красимир Станоев, а между двете попадения за „червено-черните“ Борис Димитров се разписа за Монтана.

Локомотив пък завърши срещата с десет души на терена след втори жълт и съответно червен картон за Райън Бидунга в 82-рата минута.

С успеха столичният тим събра актив от 23 точки и временно се изкачи до осмата позиция в класирането, докато Монтана няма победа вече в 10 поредни шампионатни двубоя и остава на 14-ото място в подреждането с 14 точки, колкото има и 15-ият Септември.

Двубоят на стадион "Огоста" започна по-активно за играчите на Анатоли Нанков. В 11-ата минута домакините пропуснаха първия изгоден шанс за откриващо попадение. Борис Димитров изведе Кристофър Ачемпонг на добра позиция отдясно в наказателното поле и ганаецът веднага отправи удар, който обаче прелетя над напречната греда. Три минути по-късно на другата врата Садио Дембеле завърши с глава след заучено изпълнение на корнер, но и той не бе точен.

В 19-ата минута гостите от столицата поведоха резултата с първото си точно изпълнение в мача. Спас Делев се разписа с мощен удар от въздуха от около 25 метра, с който Васил Симеонов не успя да се справи – 0:1.

В 37-мата минута играчите на Станислав Генчев имаха претенции за дузпа за игра с ръка на Мартин Михайлов след центриране от фаул. Главният съдия Волен Чинков изчака проверка на ситуацията със системата за видеоарбитраж, но 11-метров наказателен удар не бе отсъден.

В добавеното време на първата част Антон Тунгаров шутира от дистанция и насочи към горния десен ъгъл на Мартин Величков, който показа блестящ рефлекс и съумя да избие в корнер. Така почивката дойде при гол аванс в полза на столичните „железничари“.

Второто полувреме започна с отлична възможност пред Локомотив (София). Васил Симеонов излезе извън наказателното си поле, за да пресече извеждащо подаване към Георги Минчев, но след това топката попадна в Спас Делев, чийто удар към вратата бе спрян от Костадин Илиев, а при добавката на Джунейт Али отново защитникът на Монтана изчисти пред голлинията.

В 59-ата минута футболистите на Анатоли Нанков изравниха. Борис Димитров получи дълъг пас зад гърба на защитата, овладя пред Джунейт Али и завърши с неспасяем изстрел в мрежата на Величков за 1:1.

Шест минути след това офанзивният футболист на Монтана потърси второ попадение с удар от дъгата на наказателното поле, който обаче не намери целта.

В 66-ата минута Локомотив отново излезе напред в резултата. Спас Делев получи на левия фланг и пусна успоредно подаване към Георги Минчев, който не съумя да уцели добре топката, но тя падна на крака на Красимир Станоев и капитанът на „железничарите“ преодоля Симеонов с плътен изстрел по земята.

В 82-рата минута гостите останаха с човек по-малко на терена. Райън Бидунга фаулира откъсващия се зад гърба му Филип Ежике и главният съдия Волен Чинков не се поколеба да покаже на защитника втори жълт и съответно червени картон.

До края Монтана опита да се възползва от численото си преимущество, но не намери път към вратата на Мартин Величков и така Локомотив се поздрави с успеха.