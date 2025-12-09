IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Носителката на "Златен пояс" Ивелина Шенкова е горда майка на три деца

Тя тренира Винг Чун два пъти седмично по два часа

09.12.2025 | 16:52 ч. 0
Bulgaria ON AIR

Bulgaria ON AIR

Ивелина Шенкова от Българската федерация по УШУ получи голямата награда "Златен пояс" за най-добър спортист при жените за 2025 г.

Тя прие престижния трофей от ръцете на четирикратния световен шампион Ернесто Хуст.

"Аз тренирам в клуб "Беймо" - Винг Чун. Това е бойно изкуство, което се занимава главно с кратки едновременни действия, затова и изглежда много по-бързо от останалите. Не съм тренирала никакъв друг боен спорт", сподели Шенкова в предаването "България сутрин".

Тя разказа, че нейната дъщеря е тренирала карате и е присъствала на нейно състезание. Шенкова призна, че тогава много ѝ е харесала цялата церемония и е решила, че и тя иска да се занимава с боен спорт.

Ивелина е горда майка на три деца.

Шенкова започнала да практикува Винг Чун, защото е разпускащо.

"Нашите тренировки са два пъти седмично по два часа. В началото започваме със загрявка. Главно преминава в правене на упражнения или се подготвяме за състезание", обясни тя пред Bulgaria ON AIR.

На въпрос как се подготвя за състезания Шенкова отговори, че месец-два преди състезание се започва подготовката, докато се изчистят грешките.

За догодина тя вече има набелязани четири международни състезания и няколко републикански.

"Най-трудното ми беше да науча тези шест форми. Първите три форми са ръчни - не използваш оръжие, само с ръцете си показваш как можеш да се защитаваш и да нападаш. Другите три са с оръжия - едното оръжие е дълга тояга, пеперудени ножове и дървен манекен", каза още Шенкова.

