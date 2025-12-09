Байерн обърна Спортинг до 3:1 в Мюнхен

Байерн Мюнхен обърна Спортинг Лисабон и победи с 3:1 в двубой от основната фаза на Шампионската лига, игран на стадион "Алианц Арена".

Още в четвъртата минута и 44-а секунда топката се озова в мрежата на Спортинг след изкусен техничен удар от място на Ленарт Карл, но попадението беше отменено заради засада на Серж Гнабри при паса към него вляво.

Последваха две опасни акции на баварците, завършени именно от Гнабри. При първия му опит топката профуча покрай десния страничен стълб по земя, а след това вратарят на гостите Руи Силва спаси.

Вече беше маркирана средата на първата част, когато Байерн бе на път да си вкара нелеп автогол след центриране на Катамо отдясно. Йонатан Та се опита да изчисти, но прати топката застрашително към Мануел Нойер, който все пак внимаваше и улови.

Последваха две възможности за Хари Кейн, които самият той си създаде много умело. При първата вратарят се намеси добре, а при втората левият страничен стълб спаси Спортинг! Преди почивката Карл проби и стреля, но вратарят на лисабонци спаси!

Статистиката на почивката показа 13:2 удара (3:0 точни) за Байерн и 67% владеене на топката за домакините.



Още от самото начало на второто полувреме обаче Спортинг показа зъби и в 54-та минута Джошуа Кимих си заби нещастен автогол след остро центриране отляво на Жоао Шимоеш.

Карл загря ръкавиците на вратаря Силва, но в 65-ата минута нещата си дойдоха по местата и Серж

Гнабри изравни след изпълнение на корнер и хубав удар на далечната греда отблизо.

Един от головете на сезона обаче падна в 69-ата минута, когато феноменалният Ленарт Карл получи от Конрад Лаймер на сравнително неудобна позиция, но успя да стреля в близкия ъгъл и да сътвори пълен обрат!

В 77-ата минута Байерн вкара гола на успокоението. Гнабри отигра с глава дълга топка, насочена към далечната греда и втурналият се напред Йонатан Та засече безпощадно – 3:1!

Спортинг имаше добро положение малко след това, но двоен шпагат помогна на Нойер и вратарят на баварците дори не трябваше да се намесва.

Байерн събра 15 точки и се изравни с лидера Арсенал, прескачайки почти сигурно груповата фаза. Спортинг е девети с 10 пункта.