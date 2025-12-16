Френският съд реши: ПСЖ ще плати на Мбапе $60 милиона

Съдът в Париж разпореди Пари Сен Жермен (ПСЖ) да изплати на Килиан Мбапе 60 млн. евро за неизплатени заплати, бонуси и отпуски, с което бе сложен частичен край на един от най-лютите спорове във френския футбол.

Решението идва след месеци на съдебни битки, след като световният шампион заведе дело срещу ПСЖ заради възнаграждения за април, май и юни 2024 г., които според него са били задържани малко преди да напусне клуба и да премине в Реал Мадрид като свободен агент.

"Доволни сме от решението. Това е напълно очакван изход, когато заплатите не са били изплатени", заяви адвокатът на Мбапе Фредерик Касеро, цитиран от Reuters.

Съдът установи, че ПСЖ не е изплатил три месечни заплати, етичен бонус и бонус при подписване, като подчерта, че няма доказателства 26-годишният футболист да се е отказал от тези суми.

Съдиите отхвърлиха аргументите на клуба, че Мбапе трябва да загуби правото си на плащанията, но отхвърлиха и част от допълнителните му искове, което ограничи размера на обезщетението.