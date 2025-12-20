IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Любо Пенев обедини ЦСКА и Левски

Валери Божинов ще се включи в благотворителен турнир, който ще се състои утре

20.12.2025 | 21:00 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Бившият национал Валери Божинов ще се включи в благотворителен турнир, който ще се състои утре в "Драгалевци", а събраните средства ще бъдат дарени за лечението на легендата на българския футбол Любослав Пенев.

Божинов сподели информацията чрез публикация в социалните мрежи, от която стана ясно, че екипите за надпреварата са предоставени от ЦСКА и Левски.

"КОГАТО ФУТБОЛЪТ Е ПОВЕЧЕ ОТ ИГРА На 21 декември, между 09:00 и 14:00 ч., в зала ДИТ - Драгалевци, се събираме не просто за търг, а за кауза! За да подадем ръка на човек, който години наред е давал сърцето си за българския футбол - Любослав Пенев. Апелирам към медиите да бъдат съпричастни и да отразят събитието! И не на последно място искам да благодаря на Левски и ЦСКА, че осигуриха фланелките за тази благотворителна кауза! Защото Доброто е Заразно!!", написа бившият нападател на Ювентус, Манчестър Сити, Парма, Фиорентина, Партизан и Лече.

Тагове:

Любослав Пенев ЦСКА Левски лечение
