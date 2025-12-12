IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Около 150 хил. евро са събрани в Испания за Любо Пенев

Това разкри бившият съотборник на Ел Голеадор във Валенсия - Фернандо Хинер

12.12.2025 | 18:12 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Около 150 000 евро са събрани в Испания в подкрепа на Любослав Пенев, който се бори с тежко онкологично заболяване в клиника в Германия.

Това разкри бившият съотборник на Ел Голеадор във Валенсия - Фернандо Хинер.

За да продължи лечението на Пенев са необходими 300 000 евро.

"Любо Пенев остави следа тук във Валенсия. Има поколения, в които футболистите оставят своята следа, като Любо беше един от тях. За да продължи лечението му са необходими 300 хиляди евро, като искаме да съберем максимална сума. Нещата вървят добре и в момента сме събрали около 50% от нужните пари. Това ме кара да настръхвам и ме разчувства. Дано той да успее и ще направим всичко възможно, за да му помогнем", сподели Хинер, който отговаря за инициативата в качеството си на президент на Асоциацията на футболистите на Валенсия, пред El Chiringuito.

