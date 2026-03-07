Ботев (Враца) удари Арда в мач с червен картон и намеси на ВАР

Ботев (Враца) постигна първа победа за календарната 2026-а година, след като се наложи с 1:0 над Арда (Кърджали) на свой терен. Врачани с днешните точки събират 31 и се нареждат на 9-ото място, само на една от днешния си съперник, който е пред тях.

Милен Стоев вкара единствения гол в срещата в 64-ата минута, засичайки центриране от Кристиян Малинов от ъглов удар. Димитър Велковски от Арда пък беше отстранен от игра с директен червен картон и остави тима си с 10 човека до края на срещата.

Домакините бяха по-активни преди почивката и само за едно полувреме видяха как им отменят гол и след това дузпа. Още в 7-ата минута капитанът Даниел Генов изпрати топката в мрежата на Арда, след като Кристиян Малинов му центрира от дясно. Проверка със системата за видеопомощ за съдиите (ВАР) обаче показа, че е имало миниметрична засада на Генов.

Врачани продължиха да атакуват и в 22-ата минута съдията Сталев даде дузпа заради игра с ръка на Густаво Каскардо, но решението му не остана дълго. Нова намеса на ВАР видя фаул в атака и наказателният удар за Ботев беше отменен. Десетина минути по-късно дойде и първата възможност за кърджалийци за гол, но вратарят Орлинов спаси изстрела на Уилсон Самаке, който се пребори за спорна топка с Милен Стоев. Същият нападател на Арда имаше възможност и в края на първата част, но отново не преодоля вратаря.

В 7-ата минута на второто полувреме гостите можеха да открият резултата, но вратарят Орлинов се справи много сигурно. Джордже Йовичич игра много нескопосано след удар на Уилсон Самаке, който продължи на скорост, влезе в наказателното поле и опита да прокара топката между краката на вратаря. Стражът обаче направи ново спасяване.

Ботев (Враца) откри резултата в 64-ата минута, след като Милен Стоев вкара с глава. Бившият футболист на Арда се разписа след центриране от ъглов удар и много умело спечелено единоборство с Джелал Хюсеинов.

Само след три минути ситуацията за гостите от Кърджали се влоши още, тъй като останаха с 10 души. Димитър Велковски беше изгонен с директен червен картон, след като се хвърли остро в краката на Кристиян Малинов и го фаулира. Първоначално съдията му показа жълт картон. Малко по-късно обаче ситуацията беше преразгледана чрез системата ВАР, което го накара да промени първоначалното си решение и да изгони опитния бранител.

Тимът от Кърджали опита да пренесе събитията в половината на врачани, като старши треньорът им Александър Tунчев направи три промени наведнъж, а също така и смени схемата на игра. Това обаче не помогна кой знае колко на тима му и те така и не създадоха чисто положение за гол пред Орлинов.