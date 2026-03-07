Черно море прекъсна черна серия, с класика над Септември

Черно море сложи край на серията си от пет поредни мача без победа в Първа лига с успех с 3:0 като гост на Септември в среща от 25-ия кръг на българския футболен шампионат.

На Националния стадион "Васил Левски" варненци имаха превъзходство през целия мач и заслужено стигнаха до победата, която бе първа за тях от срещата с ЦСКА (1:0) на 6 декември миналата година.

Селсо Сидни даде преднина на гостите в 18-ата минута, когато засече ниско центриране от десния фланг на Цветомир Панов. Секунди по-късно "моряците" по чудо не удвоиха, но изстрел на Димитър Тонев мина на сантиметри от страничната греда.

До почивката други чисти възможности за гол нямаше, а домакините от Септември имаха претенции за дузпа, които обаче бяха подминати от главния съдия Геро Писков.

Втората част започна с "гол от съблекалнята". Груба грешка на вратаря Янко Георгиев позволи на Васил Панайотов да удвои в 47-мата минута.

Хорхе Падия с първия си гол за Черно море сложи точка на спора в 66-ата минута. Испанецът бе намерен на изключително удобна позиция от сънародника си Дани Мартин и без колебание прати топката във вратата на Георгиев за трети път в срещата.

До края Септември наложи натиск в търсене на почетен гол, но такъв така и не падна.

В класирането Черно море е пети с 40 точки, на три зад тима на ЦСКА, който обаче е и с мач по-малко. Септември е на 14-о място с 21 точки.