Григор Димитров загуби от квалификант и отпадна от турнира в Бризбейн

Григор Димитров отпадна във втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка в Бризбейн (Австралия) от сериите АТП 250 с награден фонд 800 хиляди долара.

Димитров отстъпи пред белгийския квалификант Рафаел Колиньон с 6:7(1), 3:6, за час и 49 минути игра.

Така втората ракета на Белгия Колиньон, който ще участва в квалификацията срещу България в отборния турнир за Купа „Дейвис“, се класира за четвъртфиналите, където ще срещне американеца Брендън Накашима. Григор Димитров, който спечели надпреварата през 2017-а и 2024 година, достигна до полуфиналите в Бризбейн през миналия сезон.

34-годишният българин започна стабилно двубоя срещу 23-годишния Колиньон, повеждайки с 2:1, но имаше затруднения на първи сервис и направи общо 32 непредизвикани грешки, а един пробив за противника му бе достатъчен за победата.

При 2:2 в първия сет представителят на Белгия стигна до точка за пробив, но Димитров се справи и взе аванс от 3:2. Последва добър гейм за Григор Димитров, който си осигури три точки за пробив, макар и той да не успя да се възползва. Мачът вървеше сравнително равностойно до 5:5, когато на Димитров се наложи да отразява три точки за пробив за противника и в крайна сметка поведе с 6:5. След успешен сервис гейм на Рафаел Колиньон се стигна до тайбрек. В него белгиецът стартира с ранен пробив, а след това поведе с 4:0. Димитров взе точка за 1:4, но Колиньон ликува след нови три успешни разигравания за 7:1.

Вторият сет стартира с предимство за белгийския тенисист, който поведе с 2:1 и контролираше срещата. В четвъртия гейм той стигна до 40:15, осигурявайки си две точки за пробив. 47-ият в световната ранглиста Григор Димитров отрази първата възможност за съперника, но Колиньон реализира втория си шанс и взе аванс от 3:1, доближавайки се до победата. Мачът беше прекъснат за кратко в началото на следващия гейм заради повреда на апаратурата на мрежата, а след подновяването на играта белгиецът затвърди пробива си и Димитров изостана с 1:4.

Първата реката на България намали за 2:4, но Рафаел Колиньон отново направи преднината си три гейма при 5:2 и Григор Димитров сервира за оставане в мача, стигайки до 3:5. На свой сервис Колиньон не се разколеба и спечели гейма на 0, за да ликува с крайния успех.

