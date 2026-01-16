Любо Пенев се връща у нас, собственикът на ЦСКА осигури самолет

Любослав Пенев ще продължи лечението си у нас, а собственикът на ЦСКА Валтер Папазки осигури самолет за завръщането му.
Семейството на Любо изрази своята дълбока благодарност към всички, които се обединиха в подкрепа на неговото здравословно възстановяване.
"Благодарим на всички, които протегнаха ръка и подкрепиха Любослав Пенев с грижа, съпричастност и човешка помощ", споделят близките му.
Особена признателност семейството отправя към собственика на ЦСКА - Валтер Папазки за изключителния му жест - осигуряването на самолет, с който Пенев да се прибере у дома при условия, напълно съобразени със здравословното му състояние.
Един от най-успешните футболисти в историята на България, Любо Пенев, страда от онкологично заболяване.