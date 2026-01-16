IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 134

Любо Пенев се връща у нас, собственикът на ЦСКА осигури самолет

Семейството му изрази благодарност към Валтер Папазки

16.01.2026 | 20:52 ч. 14
Снимка: Lap.bg

Снимка: Lap.bg

Любослав Пенев ще продължи лечението си у нас, а собственикът на ЦСКА Валтер Папазки осигури самолет за завръщането му.

Семейството на Любо изрази своята дълбока благодарност към всички, които се обединиха в подкрепа на неговото здравословно възстановяване.

"Благодарим на всички, които протегнаха ръка и подкрепиха Любослав Пенев с грижа, съпричастност и човешка помощ", споделят близките му.

Особена признателност семейството отправя към собственика на ЦСКА - Валтер Папазки за изключителния му жест - осигуряването на самолет, с който Пенев да се прибере у дома при условия, напълно съобразени със здравословното му състояние.

Един от най-успешните футболисти в историята на България, Любо Пенев, страда от онкологично заболяване.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

любо пенев
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem