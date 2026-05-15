IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 36

ФИФА представи официалната песен за Световното първенство по футбол ВИДЕО

"Dai Dai" ("Хайде, хайде") е в изпълнение на колумбийската певица Шакира и нигерийския певец Burna Boy

15.05.2026 | 11:00 ч. Обновена: 15.05.2026 | 11:27 ч. 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shakira (@shakira)

Световната футболна централа ФИФА представи официалната песен за Световното първенство. Композицията се казва "Dai Dai" ("Хайде, хайде") и е в изпълнение на колумбийската певица Шакира и нигерийския певец Burna Boy.

„'Dai Dai' обединява глобалните звуци и енергия на Шакира и Burna Boy в едно жизнено честване на футбола, културата и единството“, се казва в изявление на ФИФА.

В началото на май Шакира пусна едноминутен тийзър за новата песен в социалните мрежи.

Това е поредното парче на футболна тематика от Шакира, която преди това даде на света хитове като "Waka Waka" (2010) и "La La La" (2014).

ФИФА обяви, че приходите от стриймингите на песента, която ще бъде достъпна на големи стрийминг платформи, ще отидат в Глобалния фонд за гражданско образование на ФИФА.

Вчера ФИФА обяви, че звездно изпълнение с участието на Шакира, американската певица Мадона и корейската кей поп група BTS ще се състои по време на полувремето на финала на Световното първенство по футбол през 2026 г. на 19 юли в Ню Джърси.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Световно първенство официална песен Шакира ФИФА Burna Boy
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem