Министър Пешев: Заставам зад Ивет Лалова и правото ѝ на справедлив процес

Министърът на спорта Иван Пешев коментира информацията за Ивет Лалова и уличаването ѝ в употреба на допинг.

Той подкрепи голямата звезда на България в леката атлетика и призова за обективен процес по изясняване на случая.

"Във връзка с появилата се информация за положителна допинг проба на една от най-емблематичните фигури на българската лека атлетика - Ивет Лалова, взета по време на Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 година, установена при повторен анализ десет години по-късно, като министър на младежта и спорта искам да заявя, че категорично заставам зад Ивет Лалова и нейното право на справедлив, обективен и прозрачен процес по изясняване на всички обстоятелства, свързани със случая", каза той.

Той изтъкна, че "Ивет е спортист с безупречна репутация, дългогодишна международна кариера, доказан професионализъм и спортсменство".

"В продължение на повече от две десетилетия тя е символ на честна игра, дисциплина, силна отдаденост към спорта, прославяла многократно България пред света. Пробата и повторният ѝ анализ десет години след Олимпийските игри в Рио де Жанейро, поставя редица въпроси - както относно методологията, така и относно възможностите за ефективна защита на спортистите след такъв дълъг период от време. Истината следва да бъде установена чрез обективен, справедлив и прозрачен процес", написа още Пешев във Facebook, цитиран от БТА.

По думите му Лалова е пример за поколения млади спортисти, а нейният принос към България е значим и е записан в световната спортна история.