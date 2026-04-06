Септември и Ботев Враца със скучно 0:0

Отборите на Септември и Ботев Враца завършиха при равенство 0:0 в двубоя помежду си в София от 28-ия кръг на футболната Първа лига. С равенството домакините прекъснаха серията си от поражения в шампионата, събирайки 22 точки на предпоследната, 15-а позиция. С 22 точки е и 14-ият Берое. Ботев Враца заема десето място във временното класиране с 35 точки в актива си, на една зад деветия Ботев Пловдив.

Двата състава изиграха равностойно първо полувреме, в което не успяха да създадат голови опасности.

Единствено Едни Рибейро застраши вратата на гостите в 16-ата минута, когато стреля от дистанция, но беше неточен. Малко преди почивката се наложи Рибейро да бъде принудително заменен от Стефан Стоянович заради контузия.

Четири минути след подновяването на играта през второто полувреме Хосе Гайегос напредна отдясно при атака за Ботев Враца, стигна до наказателното поле и отправи изстрел, при който вратарят на Септември Янко Георгиев реагира навреме.

Съперниците бяха по-активни в тези моменти и минута по-късно Матео Стаматов стреля покрай вратата на гостите.

Стражът на Ботев Марин Орлинов трябваше да се намесва при удар от дистанция на влезлия като резерва Николас Фонтейн десетина минути преди края на двубоя, като изби в ъглов удар и резултатът остана 0:0.

В следващия кръг от Първа лига на 10 април Септември ще гостува на Славия, а за Ботев Враца предстои гостуване на ЦСКА 1948.