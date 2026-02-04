Уайлдър се закани на Чисора: Мачът ще свърши бързо

Бившият шампион на WBC в тежка категория Дионтей Уайлдър се закани на Дерек Чисора преди двубоя им на 4 април в лондонската O2 Arena.

„Това е повече от просто завръщане – това е предупредителен удар към цялата тежка категория. Уважавам Чисора. Той е корав, упорит боец, но на 4 април ще напомня на света защо все още съм смятан за най-опасния човек в бокса“, заяви Уайлдър, цитиран от British Boxing News.

Американецът дори намекна, че не очаква срещата да продължи до последния гонг.

„Тази битка ще бъде вълнуваща от първия до последния рунд, ако изобщо продължи. Не мисля, че ще стигне докрай“, добави той.

Сблъсъкът между 39-годишния Уайлдър и 42-годишния Чисора ще се проведе пред около 20 000 зрители в O2 Arena.

Още новини за бойни спортове четете тук