Уайлдър се закани на Чисора: Мачът ще свърши бързо

Ще напомня на света защо съм най-опасният човек в тежка категория

04.02.2026 | 17:22 ч. 0
Снимка: Getty Images

Бившият шампион на WBC в тежка категория Дионтей Уайлдър се закани на Дерек Чисора преди двубоя им на 4 април в лондонската O2 Arena.

„Това е повече от просто завръщане – това е предупредителен удар към цялата тежка категория. Уважавам Чисора. Той е корав, упорит боец, но на 4 април ще напомня на света защо все още съм смятан за най-опасния човек в бокса“, заяви Уайлдър, цитиран от British Boxing News.

Американецът дори намекна, че не очаква срещата да продължи до последния гонг.

„Тази битка ще бъде вълнуваща от първия до последния рунд, ако изобщо продължи. Не мисля, че ще стигне докрай“, добави той.

Сблъсъкът между 39-годишния Уайлдър и 42-годишния Чисора ще се проведе пред около 20 000 зрители в O2 Arena. 

Дионтей Уайлдър Дерек Чисора
