11 признака, че партньорът ви не е подходящ за брак

Привличането може да замъгли преценката. Чарът и ранните усилия на мъжа могат да ви накарат да мислите, че той има потенциал да ви бъде дългосрочен партньор, дори когато знаците показват друго. Бракът обаче не се гради само върху интензивността. Той изисква емоционална стабилност, отговорност, последователност и желание за растеж.

Изследванията на взаимоотношенията постоянно показват, че дългосрочното удовлетворение зависи по-малко от грандиозни жестове и повече от ежедневните модели на поведение. Повторението е важно. Всеки може да се подхлъзне от време на време, но навиците разкриват приоритети. Ако един мъж многократно прави тези неща без реални усилия за промяна, си струва да се обърне внимание.

Ето и 11 знака, че приятелят ви не е подходящ за съпруг:

1. Той избягва трудни разговори

Когато възникне конфликт, той се затваря, отклонява въпросите или изчезва. Вместо да се ангажира, той сменя темата или минимизира проблема. Продуктивните взаимоотношения изискват толерантност към дискомфорта. Избягването на напрежението не го елиминира; то го забавя.

С течение на времето нерешените проблеми се натрупват. Емоционалната дистанция расте в тишината. Партньор, готов за брак, разбира, че комуникацията е отговорност. Многократното избягване сигнализира за емоционална незрялост. Стабилността изисква ангажираност, а не бягство.

2. Той обвинява другите за грешките си

Отговорността е в основата на дългосрочното доверие. Ако всеки неуспех стане нечия друга вина, растежът спира. Моделите на защитна позиция създават нестабилност. Вместо размисъл, има оправдание.

Това прави конфликта повтарящ се, а не продуктивен. Бракът изисква самосъзнание. Без него същите спорове се връщат циклично. Обвиненията пречат на поправянето. Отговорността изгражда уважение.

