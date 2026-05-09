Божанов: Изхвърлената ИТН намери заден вход към властта

“Изхвърлената от парламента ИТН намери заден вход към властта. Още по-притеснителното е, че тук става дума не непременно за партийни кадри на ИТН, а за хора, в миналото подадени на ИТН от същите задкулисни кръгове, който вероятно сега са ги подали към “Прогресивна България“, каза съпредседателят на ДБ Божидар Божанов в интервю за Дарик радио.

По думите на Божанов най-яркият пример за това е министърът на земеделието, за който има публична информация, че защитава интересите на Таки.



“Г-н Абровски е бил и съветник на министър Тахов, който пък изпълняваше всички желания на Пеевски в земеделието. По наша информация, до последния момент, новият министър на земеделието е трябвало да бъде Явор Гечев”, твърди Божанов.



“Всичко това поставя важни въпроси и е само част от причината за нашия сериозен скептицизъм към част от състава на новия кабинет. Ще го съдим обаче по действията. Ще се противопоставяме на всеки опит за геополитически завой и опити за превръщане на България в Троянски кон”, каза още съпредседателят на ДБ.



Смяна на ВСС

От “Демократична България” настояват до края на юли да има избран нов ВСС. “Ние ще бъдем конструктивни в този процес и ще участваме”, каза още Божанов.



“ДБ предложихме комисията за “Осемте джуджета” и “Нотариуса”. Ще настояваме да влезе в дневния ред другата седмица и нека видим как ще гласуват управляващите. Или ще чуем същите несъстоятелни аргументи, с които не подкрепиха комисията за имуществото на Пеевски”, добави народният представител.