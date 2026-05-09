Божанов: Изхвърлената ИТН намери заден вход към властта

“Изхвърлената от парламента ИТН намери заден вход към властта. Още по-притеснителното е, че тук става дума не непременно за партийни кадри на ИТН, а за хора, в миналото подадени на ИТН от същите задкулисни кръгове, който вероятно сега са ги подали към “Прогресивна България“, каза съпредседателят на ДБ Божидар Божанов в интервю за Дарик радио.
По думите на Божанов най-яркият пример за това е министърът на земеделието, за който има публична информация, че защитава интересите на Таки.
“Г-н Абровски е бил и съветник на министър Тахов, който пък изпълняваше всички желания на Пеевски в земеделието. По наша информация, до последния момент, новият министър на земеделието е трябвало да бъде Явор Гечев”, твърди Божанов.
“Всичко това поставя важни въпроси и е само част от причината за нашия сериозен скептицизъм към част от състава на новия кабинет. Ще го съдим обаче по действията. Ще се противопоставяме на всеки опит за геополитически завой и опити за превръщане на България в Троянски кон”, каза още съпредседателят на ДБ.
Смяна на ВСС
От “Демократична България” настояват до края на юли да има избран нов ВСС. “Ние ще бъдем конструктивни в този процес и ще участваме”, каза още Божанов.
“ДБ предложихме комисията за “Осемте джуджета” и “Нотариуса”. Ще настояваме да влезе в дневния ред другата седмица и нека видим как ще гласуват управляващите. Или ще чуем същите несъстоятелни аргументи, с които не подкрепиха комисията за имуществото на Пеевски”, добави народният представител.
“ДПС и ГЕРБ са се снишили, преминали са в сервилен режим. Интересно е да проследим докъде ще стигне това. Засега виждаме поведението на т.нар. медии на Пеевски – там няма нищо срещу Радев и ПБ”, каза още Божанов и добави, че през следващите седмици ще има няколко водещи теми - цените, бюджета, демонтирането на модела “Борисов-Пеевски” и не на последно място борбата с корупцията,
"По отношение на бюджета ще бъдем последователни и отново ще предложим оптимизация на администрацията, премахване на автоматичните увеличения на заплати, ограничаване на публичните разходи и на корупционните потоци. Това трябва да бъде комбинирано със запазване на данъчните нива и отказ от теглене на нов дълг", каза още Божанов.