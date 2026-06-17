ЦСКА се размина с ПАОК и Бенфика във втория предварителен кръг в ЛЕ

ЦСКА извади късмет и ще избегне най-трудните съперници във втория предварителен кръг в Лига Европа. "Армейците" се разминават с големите фаворити Бенфика и ПАОК Солун.

Жребият в Нион е от 14:00 часа, а "червените" са непоставени.

За да достигне до втория кръг ЦСКА трябва да отстрани преди това Дери Сити.

Мачовете от втория квалификационен кръг на Лига Европа по програма ще се изиграят на 23 и 30 юли.

Сред поставените отбори и потенциални съперници на ЦСКА са:

Победителят от двойката Войводина Нови Сад/Ференцварош

Виктория Пилзен

Мидтиланд

Победителят от двойката Карабах/Вестри

Андерлехт

Кошмарни отбори дебнат ЦСКА в Лигата на конференциите

ЦСКА научи потенциалните си съперници в Лига на конференциите, ако отпадне от Дери Сити. Първите европейски мачове на "червените" са в началото на юли.

При загуба от северноирландците „червените“ ще отидат във втория кръг от квалификациите в Лигата на конференциите.

Там те са непоставени и попаднаха в Група 1 на основния поток, където има много тежки опоненти.

Потенциални съперници на ЦСКА във втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите са:

Панатинайкос (Гърция)

Риека (Хърватия)

Загубилия от: Европа ФК (Гибралтар)/Шкендия (Северна Македония)

Аустрия Виена (Австрия)

Загубилия от: Вележ Мостар (Босна и Херцеговина)/Милсами (Молдова)

Мачовете от този етап на турнира ще се играят 23 и 30 юли, а по-късно днес ще стане ясен и окончателният съперник за ЦСКА.