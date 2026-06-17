Лудогорец среща Апоел Тел Авив в ЛК, ЦСКА 1948 със словаци

Българските участници в европейските клубни турнири по футбол научиха съперниците си за втория кръг от квалификациите на тегления днес жребий в Нион.

Отборът на Лудогорец ще играе с израелския Апоел Тел Авив във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. "Орлите" започват европейското си участие директно от тази фаза и ще бъдат гости в първия мач.

Другият български представител в Лига на конференциите - ЦСКА 1948, ще има за съперник тима на Спартак Търнава от Словакия във втория квалификационен кръг. Футболистите на ЦСКА 1948 бяха непоставени при жребия. Те ще гостуват в първата среща на 23 юли и ще бъдат домакини на реванша на 30 юли.

Шампионът Левски ще стартира евроучастието си със сблъсък срещу Борац Баня Лука, а ако преодолеят тима от Босна и Херцеговина, във втория кръг от пресявките на Шампионска лига "сините" ще срещнат победителя от двойката ФК Витебск (Беларус) и Университатя Крайова (Румъния). Първият мач е насрочен за 21 или 22 юли, като софиянци ще бъдат домакини, а реваншът е на 28 или 29 същия месец.

Ако "сините" преодолеят и двата съперника, то те със сигурност си гарантират в най-лошия случай място в групите на Лигата на конференциите.

При положение, че отпадне от Борац, Левски ще се изправи в Лига на конференциите срещу загубилия от двойката Петрокуб (Молдова) - Егнатия (Албания).

Носителят на Купата на страната ЦСКА ще играе срещу победителя от двубоя ФК Карабах (Азербайджан) - Вестри (Исландия) във втория квалификационен кръг на Лига Европа, ако преди това преодолее на старта Дери Сити.

Ако отпаднат от ирландците, "червените" ще срещнат хърватския Риека във втория кръг от пресявките на Лигата на конференциите, мачовете от който са на 23-и и 30-и юли.