Франция удари Норвегия с 4:1 в мач на Световното

Франция за втори път в историята си, след 1998 г., спечели и трите си мача в груповата фаза на световно първенство. Петлите разбиха 4:1 Норвегия в последния мач от група I и завършва на първата позиция с 9 точки и 10 вкарани гола.

Хеттрик за победата още през първото полувреме вкара Осман Дембеле. Четвъртият гол добави Дезире Дуе в добавеното време. Капитанът Килиан Мбапе направи 2 асистенции за първите 2 гола на Дембеле. Точен за Норвегия бе Осгор, а Викингите изпуснаха и дузпа. Те остават втори в групата и ще се изправят срещу Кот д’Ивоар в елиминациите. Петлите пък най-вероятно ще се изправят срещу друг скандинавски тим – Швеция.

Треньорът на Норвегия Стале Солбакен направи 10 промени в състава, след като тима му вече се бе класирал. Големите звезди начело с Ерлинг Холанд и Мартин Йодегор останаха на пейката. Само Аурснес запази титулярното си място от предишния двубой със Сенегал.

Франция беше без треньора си Дидие Дешан, който трябваше да се прибере у дома заради смъртта на майка му. Петлите направиха 4 промени, като Салиба, Дин и Рабио получиха почивка. Льо Кроа записа своя дебют на световно първенство в центъра на защитата.

Още в 22-ата секунда Франция можеше да поведе. Мапе се озова на чиста позиция вдясно и стреля веднага под гредата, но вратаря Селвик отклони топката и тя срещна напречната греда. В 7-ата минута натиска на Франция даде резултат. Мбапе подаде чудесен пас надясно към Дембеле, който влезе навътре и стреля с левия крак в ъгъла. След като чака до 13-ия си мач на световно първенство за първия си гол в турнира, Дембеле вече имаше 2 гола в последните 2 мача.

Първият шанс за Норвегия дойде в 14-ата минута. Странд Ларсен изпревари Упемекано и стреля от границата на вратарското поле, но много неточно.

В 20-ата минута Мбапе и Дембеле повториха упражнението. Капитанът отново извезе носителя на Златната топка вдясно и той с почти идентичен гол направи 2:0. Но в следващата атака Норвегия върна гол. От центъра хората на Солбакен атакуваха отляво и топката стигна до Осгор, който финтира Упемекано и прати топката в близкия ъгъл. Осгор стана най-младият норвежец с гол на световно първенство.

Звездата на ПСЖ стана едва третия играч в историята на Франция с хеттрик на Мондиал. Преди това подобно нещо бяха правили само Жуст Фонтнен (2 пъти през 1958) и Мбапе на финала на последното световно първенство.

След почивката Норвегия получи дузпа, след като Тео Ернандес събори Оскар Боб. При отсъствието на Холанд, наказателния удар изпълни Странд Ларсен и видя как вратаря Менян спаси шута му в долния десен ъгъл. Менян има 4 спасени дузпи от осем изпълнени срещу него, като вратар на Франция. Той е първият страж на Петлите от 1986 г. който спасява дузпа на Мондиал. Последният бе Жоел Батс, който отрази удара на Зико от Бразилия преди 40 г.

Менян спаси още едно положение, този път на Оскар Боб. Нападателят на Норвегия се озова на стрелкова позиция срещу Менян, но удара бе спасен от вратаря.

В добавеното време Дезире Дуе оформи крайното 4:1 с удар с глава след центриране отляво. Първи гол на Дуе на световни финали.

В следващата фаза Франция ще срещне някой от завършилите на трето място в класирането, най-вероятно Швеция. А на осминафинал се очертава сблъсък с Германия.

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