България с впечатляваща победа над Канада в Лигата на нациите

България записа впечатляваща и изключително драматична победа над коравия тим на Канада в пореден сблъсък от тазгодишната Лига на нациите. Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини показаха характер и се наложиха с 3:2 (25:27, 25:22, 21:25, 25:19, 15:11) в третата си среща от турнира в Група 6, играна в зала „Арена Стожице“ в Любляна, Словения.

Българските волейболисти стартираха уверено и поведоха с 4:2 след атака на Алекс Грозданов. Гениално отиграване на разпределителя Симеон Николов и ас на Александър Николов осигуриха комфортна преднина при 7:4. Въпреки солидната преднина от 20:14 за нашите, канадците не се предадоха. След намеса на видео проверката в ключов момент резултатът стана 22:21. Националите стигнаха до геймбол при 24:23, но не успяха да го реализират. В крайна сметка Канада показа по-здрави нерви и затвори частта при 27:25.

Във втория гейм България отново пое инициативата от самото начало. Алекс Николов изведе тима напред за 4:1, а добрата игра в центъра на Алекс Грозданов доведе до 13:8. Националите дръпнаха с 16:12, но последва спад в концентрацията и канадците изравниха при 16:16. Селекционерът Джанлоренцо Бленджини взе навременно прекъсване, след което тимът ни отново намери своя ритъм. Великолепна комбинация между Мони и Алекс Николов доведе до 18:16, а след няколко успешни атаки на Мартин Атанасов и грешки на съперника, България стигна до геймбол при 24:21. Мощна атака на Алекс Николов по диагонала сложи край на гейма при 25:22.

Третата част започна равностойно, но Канада бързо натрупа преднина от 5:2, което принуди Бленджини да вземе прекъсване. Въпреки това, канадците увеличиха аванса си до 11:6. Последва силна серия за България, вдъхновена от сервис на Мони Николов и отлични изяви на Алекс Николов и Алекс Грозданов. Тимът ни успя да изравни при 12:12, а след това и да поведе с 16:15 след ас на Аспарух Аспарухов. Играта продължи точка за точка до 20:19, но в края на гейма канадската блокада се оказа непробиваема и северноамериканците спечелиха с 25:21.

Решени да не се предават, националите започнаха силно четвъртата част, повеждайки с 5:2 след ас на Денислав Бърдаров. Играта отново беше равностойна, но след 12:11 България пое контрола. Ас на Алекс Николов даде преднина от 19:15, а малко по-късно впечатляваща единична блокада на Денислав Бърдаров срещу Шерън Върнън-Еванс направи резултата 23:18. Геймът приключи с нов ас, този път на Мони Николов, за категоричното 25:19.

В решителния пети гейм „лъвовете“ показаха истинска класа. Мачът започна с вихрено 4:0 за България след атака на Аспарух Аспарухов, тройна блокада и ас на Мони Николов. Националите поддържаха преднината си през цялото време, а отлични изяви в атака на Илия Петков и Алекс Николов запазиха аванса. При 13:10 Денислав Бърдаров реализира нов ас, а малко след това блокаут на Алекс Николов донесе мачбол при 14:11. Победата дойде след поредната мощна атака на Алекс Николов за крайното 15:11.|БГНЕС