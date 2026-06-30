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Печален рекорд на Нидерландия: отпада на три първенства без да губи мач

Няма друг такъв отбор в историята на футбола

30.06.2026 | 10:24 ч. 10
Снимка Ройтерс

Снимка Ройтерс

Нидерландия отново се сбогува с мечтата си да стане световен шампион по футбол. "Лалетата" сътвориха обаче уникален рекорд без аналог в историята на футбола. Те отпадат на трето световно първенство без да са загубили мач в редовното време и в трите турнира. 

Мачът от 1/32 на Световното първенство по футбол снощи между Нидерландия и Мароко завърши с равенство 1:1 след редовното време и продълженията. Мароко спечели с 3:2 след изпълнение на дузпи.

По този начин Нидерландия стана

първият отбор в историята на футбола, елиминиран с дузпи от три поредни световни първенства.

И на трите турнира Нидерландия никога не е губила мач от Световно първенство в редовното или продълженията – нито в груповата фаза, нито в плейофите. Всичките им загуби дойдоха след изпълнение на дузпи: на Световното първенство през 2014 г. на полуфиналите срещу Аржентина (0:0, 2:4 след дузпи), и на Световното първенство през 2022 г., също срещу Аржентина, но на четвъртфиналите (2:2, 3:4 след дузпи).

Последният път, когато Холандия загуби в редовното време на Световно първенство, беше през 2006 г., когато загуби с 0:1 от Португалия на осминафиналите.

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