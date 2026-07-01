Мондиал 2026: Франция сгази Швеция, Мбапе с два гола

Франция победи с 3:0 Швеция в мач от 1/16-финалите на Световното първенство по футбол, игран в Ню Йорк. Килиан Мбапе откри резултата в 45-ата минута, а Брадли Баркола удвои в 53-ата минута. Мбапе отбеляза втория си гол в мача в 74-ата минута.

Следващият съперник на състава, воден от Дидие Дешан, ще бъде Парагвай на 1/8-финалите.

Франция опита да наложи надмощие от самото начало, но първата добра възможност бе за Швеция. Александър Исак още в третата минута получи шанс да изненада Майк Менян, но без успех. Франция отговори с удари от дистанция на Люка Дин и Килиан Мбапе, които не затрудниха вратаря Зетерстрьом. В 20-ата минута Мбапе прати топката в мрежата на Швеция след пас на Олисе, но бе вдигната засада.

В 36-ата минута шведите отново имаха късмет, след като Олисе направи фантастична странична ножица, но топката се удари в гредата, а при добавката Усман Дембеле не успя да вкара.

В последната минута на първата част Мбапе изведен зад защитата от Дембеле и с прострелен удар откри резултата.

Втората част започна вихрено за Франция. Първо Рабио стреля от труден ъгъл, но вратарят се справи. Малко след това Мбапе не успя да уцели почти опразнената врата и топката срещна гредата.

В 53-ата минута Брадли Баркола отбеляза втори гол за „петлите“. Полузащитникът на ПСЖ бе точен с мощен удар от дистанция.

В 74-ата минута Мбапе оформи крайното 3:0. Нападателят бе изведе отлично от Майкъл Олисе и прати топката в мрежата. За Мбапе това бе гол номер 18 на световни финали.