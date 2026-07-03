SENSHI Grand Prix шампионът Жулиен Риков излиза срещу италианско острие на 11 юли

Плажното издание на международната бойна галавечер SENSHI 32 ще поднесе една изключително интригуваща кикбокс супер битка в категория до 75 кг. На 11 юли на ринга във Варна ще видим големия SENSHI Grand Prix шампион в тази теглова дивизия – българинът Жулиен Риков, а срещу него ще застане изгряващата италианска звезда Даниеле Валенте. Феновете на бойните спортове очакват мощен сблъсък, в който тактиката, волята за победа и безкомпромисният боен дух ще определят кой ще триумфира на арената.

Основният акцент в двубоя несъмнено пада върху феноменалния възход на 20-годишния български талант Жулиен Риков. Само преди няколко месеца – през февруари 2026 г., в Двореца на културата и спорта във Варна, Риков сътвори история, като спечели титлата SENSHI Welterweight Grand Prix шампион след 3 мача и 10 рунда. С актив от 5 победи на ринга на престижната верига, Риков е доказана бойна машина – той е двукратен носител на Световната купа, двукратен европейски шампион и внушителен 8-кратен национален шампион на България. Титлата му от февруари затвърди позицията му на един от най-опасните и непредвидими млади атлети в Европа.

Срещу него обаче се изправя сериозно предизвикателство в лицето на 23-годишния Даниеле Валенте. Италианецът вече записа една престижна победа на ринга на SENSHI (срещу Петър Стойков на SENSHI 24) и пристига у нас с амбицията да прекъсне победната серия на Риков. Валенте притежава солидна визитка, бидейки национален шампион по кикбокс на Италия, както и световен шампион на организацията XFC. Италианецът вече обяви, че именно Риков е съперникът, с когото най-много е искал да премери сили, което е гаранция за зрелищен и безкомпромисен екшън.

Не пропускайте да проследите SENSHI Grand Prix турнира в средна категория /до 85 кг/, а билети може да закупите в мрежата на Eventim.bg.

SENSHI 32 Grand Prix се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД "Армеец", MAX Sport, "България Еър", М Кар Груп – BMW дилър и „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“.

Медийни партньори на SENSHI 32 Grand Prix са Boec.bg и Boec.com, Bulgaria ON AIR, MAX Sport, TrillerTV, Beyond Kickboxing, Gol.bg, Sportal.bg, Dir.bg, Topsport.bg, КWUSENSHI.com, KWUnion.com, KyokushinКarate.News, Fighto.News и Fight Sports Insider 24/7.