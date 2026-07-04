Египет оцеля след дузпи, Колумбия също продължава

Египет се класира за осминафиналите на Мондиал 2026, след като надделя над Австралия с 4:2 след изпълнение на дузпи. Редовното време и продълженията завършиха при резултат 1:1 на стадион "AT&T", а при наказателните удари "фараоните" демонстрираха по-здрави нерви.
Австралия започна по-активно и още в 5-ата минута Крисчън Волпато беше на сантиметри от откриване на резултата. Халфът си освободи пространство за удар от границата на наказателното поле, но мощният му шут с левия крак срещна напречната греда.
Осем минути по-късно Египет нанесе своя удар. След центриране на Хафез от статично положение Емам Ашур се извиси на далечната греда и с глава прати топката във вратата на Австралия за 1:0. Това беше второто попадение на Ашур на турнира.
До почивката Австралия опита да отговори, като в 35-ата минута Иранкунда върна към Бехич, чийто силен удар по тревата беше спасен от египетския страж Шобиер.
В началото на второто полувреме Египет пропусна отлична възможност да удвои преднината си. В 46-ата минута Зико изведе Омар Мармуш, но нападателят стреля на сантиметри от дясната греда. Пропускът беше наказан в 55-ата минута. След центриране от статично положение Мохамед Фани отклони топката с глава в собствената си врата и Австралия възстанови равенството – 1:1.
В заключителните секунди на редовното време Египет отново беше близо до гол, но в 90+4-ата минута Патрик Бийч направи блестящо спасяване след удар с глава на Рами Рабия.
В продълженията най-чистото положение се откри пред Мохамед Салах. В 93-ата минута Мармуш свали топката към капитана на Египет, но неговият удар премина над напречната греда.
При дузпите драмата продължи. Сутър пропусна първото изпълнение за Австралия, а Сабер даде аванс на Египет. След точни удари на Ървайн, Рабия, Мабил и Салах резултатът стана 2:3 в полза на отбора от Африка. Решаващият момент настъпи, когато Херингтън уцели гредата, а Абдулмаджид реализира последната дузпа за крайното 4:2 и класира Египет напред.
На осминафиналите Египет ще се изправи срещу победителя от двубоя между Аржентина и Кабо Верде, който ще се изиграе по-късно.
Колумбия също продължава
Колумбия също е осминафиналист на Мондиал 2026, побеждавайки Гана с 1:0 в последния мач от 1/16-финалите на Световното първенство по футбол. Джон Ариас заби единственото попадение в двубоя с глава още в 14-ата минута след остро центриране на Луис Суарес от десния фланг.
Седем минути след началото на двубоя в Канзас Сити централният нападател Джон Кордоба се контузи и се наложи да бъде заменен от Суарес, който малко по-късно даде асистенцията за гола.
До края на първото полувреме Колумбия наложи доминацията си и пропусна да удвои чрез Луис Диас и Суарес, а левият бранител Йохан Мохика стреля с глава от близко разстояние, но вратарят на ганайците Лоурънс Ати-Зиги спаси.
В 56-ата минута Луис Диас прати топката във вратата на Ати-Зиги за втори път в мача след грешка в защитата на африканския тим, но попадението беше отменено заради засада след намеса на системата за видеоарбитраж (ВАР).
Още спортни новини може да четете на Gol.bg.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.