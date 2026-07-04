Египет оцеля след дузпи, Колумбия също продължава

Египет се класира за осминафиналите на Мондиал 2026, след като надделя над Австралия с 4:2 след изпълнение на дузпи. Редовното време и продълженията завършиха при резултат 1:1 на стадион "AT&T", а при наказателните удари "фараоните" демонстрираха по-здрави нерви.

Австралия започна по-активно и още в 5-ата минута Крисчън Волпато беше на сантиметри от откриване на резултата. Халфът си освободи пространство за удар от границата на наказателното поле, но мощният му шут с левия крак срещна напречната греда.

Осем минути по-късно Египет нанесе своя удар. След центриране на Хафез от статично положение Емам Ашур се извиси на далечната греда и с глава прати топката във вратата на Австралия за 1:0. Това беше второто попадение на Ашур на турнира.

До почивката Австралия опита да отговори, като в 35-ата минута Иранкунда върна към Бехич, чийто силен удар по тревата беше спасен от египетския страж Шобиер.

В началото на второто полувреме Египет пропусна отлична възможност да удвои преднината си. В 46-ата минута Зико изведе Омар Мармуш, но нападателят стреля на сантиметри от дясната греда. Пропускът беше наказан в 55-ата минута. След центриране от статично положение Мохамед Фани отклони топката с глава в собствената си врата и Австралия възстанови равенството – 1:1.

В заключителните секунди на редовното време Египет отново беше близо до гол, но в 90+4-ата минута Патрик Бийч направи блестящо спасяване след удар с глава на Рами Рабия.

В продълженията най-чистото положение се откри пред Мохамед Салах. В 93-ата минута Мармуш свали топката към капитана на Египет, но неговият удар премина над напречната греда.

При дузпите драмата продължи. Сутър пропусна първото изпълнение за Австралия, а Сабер даде аванс на Египет. След точни удари на Ървайн, Рабия, Мабил и Салах резултатът стана 2:3 в полза на отбора от Африка. Решаващият момент настъпи, когато Херингтън уцели гредата, а Абдулмаджид реализира последната дузпа за крайното 4:2 и класира Египет напред.

На осминафиналите Египет ще се изправи срещу победителя от двубоя между Аржентина и Кабо Верде, който ще се изиграе по-късно.

Колумбия също продължава

Колумбия също е осминафиналист на Мондиал 2026, побеждавайки Гана с 1:0 в последния мач от 1/16-финалите на Световното първенство по футбол. Джон Ариас заби единственото попадение в двубоя с глава още в 14-ата минута след остро центриране на Луис Суарес от десния фланг.

Седем минути след началото на двубоя в Канзас Сити централният нападател Джон Кордоба се контузи и се наложи да бъде заменен от Суарес, който малко по-късно даде асистенцията за гола.

До края на първото полувреме Колумбия наложи доминацията си и пропусна да удвои чрез Луис Диас и Суарес, а левият бранител Йохан Мохика стреля с глава от близко разстояние, но вратарят на ганайците Лоурънс Ати-Зиги спаси.

В 56-ата минута Луис Диас прати топката във вратата на Ати-Зиги за втори път в мача след грешка в защитата на африканския тим, но попадението беше отменено заради засада след намеса на системата за видеоарбитраж (ВАР).

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