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Двама са задържани с наркотици в къща за гости в Шипково

Властите намериха канабис, таблетки и бяло прахообразно вещество

20.07.2026 | 19:38 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Двама мъже са задържани за притежание на наркотични вещества след полицейска проверка в къща за гости в троянското село Шипково, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Акцията е проведена вечерта на 17 юли след получен сигнал. Полицаите проверили група гости от Плевен, а в наетите от тях стаи открили зелена суха тревиста маса, четири таблетки и пакетчета с бяло прахообразно вещество.

При полевите тестове откритите вещества реагирали на канабис и метамфетамин. Иззети са около 10 грама канабис и приблизително 10 грама метамфетамин.

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В шкаф в една от стаите били намерени и две найлонови пакетчета с бяло прахообразно вещество. То също реагирало на метамфетамин, а общото му тегло било около 20 грама.

Задържани са 33-годишен мъж от село Победа и 30-годишен жител на Плевен. Двамата са отведени в Районното управление на МВР в Троян.

По случая е образувано досъдебно производство, а работата по изясняването на всички обстоятелства продължава.

Последният официално оповестен случай на задържане за притежание на наркотици в Троян е от края на април. Тогава след подаден сигнал беше арестувана 21-годишна криминално проявена жена, която пренасяла пакет с марихуана, пише БТА.

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