На живо: Милиони испанци посрещат шампионите си в Мадрид

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Очаква се повече от милион испанци, много от които все още с насълзени очи и леко разстроени след историческата победа на страната на Световното първенство срещу Аржентина, да се стекат в центъра на Мадрид в понеделник вечерта, за да приветстват триумфалния национален отбор у дома.

Ла Роха, която победи Аржентина с 1:0 на финала в Ню Джърси в неделя вечерта, получи първото от многото героични посрещания, когато кацна на летище Барахас в Мадрид в 14:30 ч. местно време в понеделник. Капитанът на Испания, Родри, размаха трофея високо, когато излезе от самолета, с медала, окичен на врата му предната вечер.

Отборът позира за снимка, преди да се отправи към терминал четири, където стотици развълнувани фенове, много от които в испански екипи и носещи червено-жълтото знаме на страната, чакаха и се надяваха да зърнат новоизпечените шампиони.

Първата официална спирка на отбора беше дворецът Сарсуела, северозападно от Мадрид, където играчите и екипът им бяха посрещнати от крал Фелипе и кралица Летисия. След това те се отправиха към двореца Монклоа - офисът и резиденцията на министър-председателя - за среща с испанския социалистически премиер Педро Санчес.

Сега е време на сериозното празненство - парадът на победата, в който отборът ще премине през града с автобус от Монклоа

Фокусът на празненствата, които ще бъдат изпълнени с музика и се очаква да привлекат огромни тълпи, ще бъде площад Сибелес, точно пред кметството на Мадрид.

Кметът на Мадрид Хосе Луис Мартинес Алмейда заяви пред Radio Nacional de España, че столицата работи, за да даде на отбора завръщането у дома, което заслужава. Той също така приветства мирните и радостни сцени, които посрещнаха победата на Испания.

"Въпреки че снощи по улиците имаше хиляди и хиляди хора, на практика нямаше инциденти в града", каза той. "Подготвяме всичко за тази вечер и музикалните събития трябва да започнат в Сибелес около 18:00 часа, а парадът е планиран да започне в 19:00 часа - но всичко това зависи от различни фактори… Нещото, върху което се фокусираме, е как да отпразнуваме и поздравим отбор, който ще живее завинаги в паметта ни."

Excitement building as fans in Madrid wait for triumphant parade in Madrid pic.twitter.com/kcQU5WCLDw — pmurphy (@in4li) July 20, 2026

Победата - втората победа на Испания на Световната купа за мъже след триумфа им срещу Холандия в Южна Африка през 2010 г. - беше видяна от стотици хиляди испанци, които следиха мача в барове, паркове, панаири, арени за бикове и на гигантски екрани в центъра на Мадрид. Испанската преса го приветства като "уникално колективно преживяване", осъществено благодарение на млад отбор, който отразява всичко най-хубаво в една модерна, разнообразна и решителна страна.

"НИЕ СМЕ СВЕТОВНИ ШАМПИОНИ!!" написа Санчес в публикация в социалните медии. "Какъв невероятен национален отбор. Благодаря ви, отбор."

Алберто Нунес Фейхоо, лидерът на консервативната испанска Народна партия, беше също толкова свободен с главните букви.

"Заслужени СВЕТОВНИ ШАМПИОНИ! Ценности, упорит труд, смирение и вяра. Вие създадохте история. Няма ограничения за този отбор... Да живее Испания!!!", написа той.

Сантяго Абаскал, лидерът на крайнодясната партия Vox, също поздрави отбора за това, че е носил "цнамето на Испания толкова далеч и толкова високо"V

Испанската пощенска служба Correos обяви създаването на специална марка в чест на това, което тя нарече "едно от най-големите постижения в историята на испанския спорт". Червената марка ще носи думата CAMPEONES и ще включва две звезди - по една за всяка от победите на Испания на Световната купа.

🚨 OFFICIAL: Spain World Champion parade will be held in Madrid. The parade will start in Moncloa and end at Cibeles. pic.twitter.com/MddLn1pfCC — Madrid Zone (@theMadridZone) July 20, 2026

Речта на крал Филипе

"Благодарение на вас Испания отново е световен шампион, а днес ние сме действащите СВЕТОВНИ ШАМПИОНИ И ШАМПИОНКИ. Вече не е нещо толкова необичайно или уникално, но винаги е извънредно“. Бяхте сплотени, един отбор, солидарни, щедри, а освен това спечелихте с достойнство. Вече завинаги носите тези две звезди, които блестят толкова ярко за цяла Испания, но всички вие сте една звездна и легендарна група в историята на испанския футбол и спорт", каза кралят на Испания. "Успяхте да вложите своята борбеност, издръжливост и смелост, винаги подкрепени от вашата техника, съчетавайки ум и сърце, въоръжени с търпение, без да се отчайвате, и оставайки верни на вашия толкова характерен стил и система. Поздравления на всички. Това беше истинска одисея, пътят беше дълъг. Това беше епична победа. Връщате се малко наранени и изморени. Получихте някои критики, които вече са отшумели, но какво е всичко това в сравнение с радостта да донесете тази купа у дома." "Когато играе нашият национален отбор, всички ние играем. Сега, с тази победа, вие я спечелихте за цяла Испания. Това беше епична победа. Вие сте звезден и легендарен отбор в историята на нашия футбол. Успяхте да покажете своята борбеност, издръжливост и смелост", добави още испанският монарх.