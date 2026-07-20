Пилот изписа "Скучно ми е" в небето над Обединеното кралство

Пилот на пътнически самолет използва двучасов изпитателен полет, за да изпише в небето шеговито послание "Скучно ми е“ (I’m bored), докато прелиташе над Обединеното кралство, съобщава CNN.

Докато някои хора изразяват скуката си, като драскат по лист хартия или си играят с телефона, този пилот издигна посланието си на нови висоти – на около 335 метра над земята.

Сайтът за проследяване на полети Flightradar24 засече съобщението, създадено по време на полет в събота сутринта (местно време).

Pilot Writes “I’m Bored” in the Sky During Test Flight A pilot flying a Piper PA-38 Tomahawk operated by UK-based flight training organisation Ravenair drew attention after tracing the words “I’m Bored” on Flightradar24 during a post-maintenance test flight. Ravenair said the… pic.twitter.com/zWiJ8WRExP — AirwayBuzz (@AirwayBuzz) July 14, 2026

Данните от проследяването показват, че самолетът на компанията Ravenair е предприел двучасов полет, започнал от английския град Ливърпул на северозападния бряг. Mашината е прелетяла над съседни градове на север на полуостров Уирал и в графство Чешир, преди да навлезе във въздушното пространство на Северен Уелс.

В продължение на около 20 минути пилотът е изписвал закачливото си признание чрез поредица от фигури във формата на примки над естуара на река Ди, оставяйки недвусмислен "подпис“ в небето.

От авиокомпанията съобщиха, че самолетът "Пайпър Томахок“ е бил изведен на изпитателен полет от инструктор по пилотиране на възраст около 20 години, след като по машината е била подменена част.

"Мисля, че на пилота просто му е било малко скучно, тъй като ставаше въпрос за обикновен изпитателен полет. Трябва обаче да се отбележи, че пилотирането беше доста майсторско.““, заяви пред BBC оперативният мениджър Уейн Барет.

Той обясни, че е бил подменен цилиндърът на самолета - ключов елемент, в който се изгаря гориво за генериране на мощност и е било необходимо изпитание, за да се гарантира безопасността на машината за бъдеща експлоатация.

Това не е първият път, в който пилот се отклонява от курса, за да отправи послание.

През 2020 г., точно когато пандемията от коронавирус наложи въвеждането на ограничителни мерки и предупреждения за безопасност по целия свят, пилот в Австрия се издигна във въздуха, за да отправи важно послание, което гласеше "Останете си вкъщи".