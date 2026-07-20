Кои знаменитости изгледаха финала на Световното първенство по футбол СНИМКИ

След вълнуващ месец, изпълнен с ранно ставане и късно лягане, Световното първенство по футбол приключи. Турнирът тази година се проведе в три държави – САЩ, Мексико и Канада, а мачовете се играха в 16 различни града. Всички пътища обаче водеха към едно място – финалния сблъсък на стадион „Ню Йорк – Ню Джърси“. До битката за купата стигнаха отборите на Испания и Аржентина и след люта битка в продължение на 120 минути „Ла Роха“ вдигна трофея за втори път в историята си.

Плеяда от звезди наблюдаваха действието на терена, сред които Том Круз, Мат Деймън и съпругата му Лусиана, Джей Зи и Бионсе, Риана и A$AP Rocky, Дейвид Бекъм и съпругата му Виктория, Тимъти Шаламе, Кайли Дженър, Уил Феръл, Кевин Харт, Остин Бътлър, Серина Уилямс, Фарел Уилямс, Хавиер Бардем, Джон Хам, Ейдриън Броуди, Ричард Гиър, Аня Тейлър-Джой, Ана Уинтур, Мик Джагър, Роби Уилямс и много други.

Президентът Доналд Тръмп и първата дама Мелания споделиха VIP ложата с президента на ФИФА Джани Инфантино, президента на Мексико Клаудия Шейнбаум, министър-председателя на Канада Марк Карни, испанския крал Фелипе VI и кралица Летисия, испанския министър-председател Педро Санчес и президента на Испанската футболна федерация Рафаел Лоузан.

Том Круз, който вече е ангажиран с промотирането на предстоящия си филм Digger, изигра важна роля в тържествата, като се появи на терена, за да произнесе встъпително слово. Той говори по време на церемонията с участието на множество звезди, предшестваща мача, в която се включиха още Пост Малоун със Суей Лий, Дженифър Хъдсън, която изпълни националния химн на САЩ, както и Роби Уилямс, Лаура Паузини и Никол Шерцингер с химна на Световното – Desire.

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