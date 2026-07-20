Marvel събира десетки супергерои в "Отмъстителите: Денят на Страшния съд" (ВИДЕО)

Първият официален трейлър на "Отмъстителите: Денят на Страшния съд" ("Avengers: Doomsday") вече е факт - и още с първите си кадри дава да се разбере, че Marvel готви сблъсък с мащабите на истински апокалипсис.

В центъра на историята застава Доктор Дуум, изигран от Робърт Дауни Джуниър - един от най-опасните и страховити злодеи във вселената на Marvel.

"Ще бъдем изправени пред немислим избор"

"Нещо идва. Нещо, което може би няма да успеем да спрем", предупреждава професор Чарлз Ксавие, изигран от Патрик Стюарт. "Преди този ден да е приключил, ще бъдем изправени пред немислим избор", добавя той.

Тор, в чиято роля отново влиза Крис Хемсуърт, също не крие колко тежка е заплахата.

"Ще ни трябва чудо", заявява той, докато героите се подготвят за битката с Дуум.

Изглежда обаче, че това чудо може да се окаже Стив Роджърс. Крис Евънс се завръща като Капитан Америка за първи път след "Отмъстителите: Краят" ("Avengers: Endgame") от 2019 година.

Армия от познати герои

Трейлърът събира на едно място впечатляваща част от героите на Marvel.

Сред тях са Шан-Чи, изигран от Симу Лиу, Йелена Белова в изпълнение на Флорънс Пю и останалите "Гръмотевици". Появяват се още Намор, в чиято роля е Теноч Уерта, Черната пантера, Гамбит, изигран от Чанинг Тейтъм, Фантастичната четворка и Магнито, отново поверен на Иън Маккелън.

И това е само малка част от огромния ансамбъл.

Голямото завръщане на братята Русо

"Отмъстителите: Денят на Страшния съд" трябва да излезе по кината на 18 декември.

Филмът беше обявен официално по време на Comic-Con през 2024 г. заедно с "Отмъстителите: Тайните войни" ("Avengers: Secret Wars"). Двете продукции отбелязват завръщането на братята Антъни и Джо Русо към киновселената на Marvel.

Досегашните четири филма за Отмъстителите са донесли общо над 7,7 млрд. долара приходи в световния боксофис.

Х-Мен, Фантастичната четворка и още куп звезди

През март 2025 г. Marvel разкри актьорския състав със специално предаване на живо.

Освен Патрик Стюарт като Чарлз Ксавие, към филма се присъединяват още Алън Къминг като Найткроулър, Ребека Ромейн като Мистик, Джеймс Марсдън като Циклоп и Келси Грамър като Звяра - герои, познати от по-старите филми на Fox за Х-Мен.

Четиримата от "Фантастичната четворка: Първи стъпки" ("The Fantastic Four: First Steps") също са част от продукцията - Педро Паскал като Рийд Ричардс, Ванеса Кърби като Сю Сторм, Джоузеф Куин като Джони Сторм и Ебон Мос-Бакрак като Бен Грим, известен още като Нещото.

Списъкът сякаш няма край

Във филма участват още Антъни Маки като Сам Уилсън и Капитан Америка, Себастиан Стан като Бъки Барнс, Летиша Райт като Шури, Пол Ръд като Ант-Мен, Хана Джон-Кеймън като Гоуст, Уайът Ръсел като Джон Уокър и Том Хидълстън като Локи.

Към тях се присъединяват Люис Пулман, Дани Рамирес, Дейвид Харбър, Уинстън Дюк и кой ли още не...

Актьорският състав е толкова огромен, че списъкът изглежда почти безкраен - точно както и залогът в предстоящата битка срещу Доктор Дуум.