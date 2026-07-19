Треньорът Дешан пое отговорност за провала на Франция за бронзовите медали

Селекционерът на френския национален отбор Дидие Дешан пое отговорност за "неприемливия" провал на "петлите" през първото полувреме при загубата с 4:6 срещу Англия в мача за третото място на Мондиал 2026. Дългогодишната работа на специалиста завърши с четвърта позиция и неудовлетворение заради изпуснатото класиране за финала. Това беше мач номер 185 за Дешан начело на Франция.

"Това е поражение, а ние изоставахме с 0:4. Изиграхме неприемливо първо полувреме. Имаше реакция чрез нещата, които знаем как да правим добре. Имахме и два шанса да направим резултата 4:4. Вината е моя, защото вероятно не съм направил това, което беше необходимо през първото полувреме", коментира Дешан пред медиите.

Той каза, че представянето след почивката поне е възстановило гордостта, въпреки че призна, че разочарованието за Франция е останало значително, след като те пристигнаха в Северна Америка, борейки се да спечелят трета световна титла.

"Щеше да е по-добре да завършим трети. Дойдохме тук с много амбиции. Успяхме да направим доста положителни неща. Провалихме се в мача си срещу Испания, а те знаеха как да играят срещу нас. Това е отбор с футболни качества. Имаме достатъчно талант, за да се постигнат резултати. На чисто човешко ниво беше красиво приключение. Осем седмици, беше красиво", каза още специалистът.

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Поражението на Франция с 0:2 на полуфинала от Испания сложи край на надеждите на "петлите" да достигнат до трети пореден финал на Световни първенства, след което Англия нанесе още едно поражение на треньора, който беше превърнал "петлите" в една от доминиращите сили в световния футбол.

"Разочарованието е налице. Имахме възможността да създадем емоции за десетки милиони французи. Това е Световно първенство, няма нищо по-красиво", допълни Дидие Дешан.

Френската футболна федерация отдаде почит на треньора, който напуска след 185 мача и 120 победи начело на тима.

"Дидие Дешан въплъщаваше високи стандарти, строгост, чувство за отдаденост и любов към синята фланелка. Под негово ръководство, в продължение на 14 години, френският отбор си възвърна доверието, уважението и обичта, като същевременно остана на най-високото ниво в света", се казва в съобщението на френската футболна централа.

Дешан изведе Франция до титлата на Световното първенство през 2018 година и титлата в Лигата на нациите през 2021 година, както и до финалите на Европейското първенство през 2016 година и мача за титлата на Мондиал 2022.

"Малцина са дали толкова много на синята фланелка като играч, а след това и като треньор", се казва още в съобщението на ФФФ.

Дешан беше капитан на Франция при първия триумф на отбора на Световното първенство през 1998 година и спечели Европейския шампионат две години след това, преди да стане едва третият човек, спечелил Световното първенство едновременно като играч и треньор, когато "сините" триумфираха през 2018 година.

(БТА)