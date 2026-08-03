Иран: България ни увери, че няма да участва във войната

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че преговорите с Оман относно Ормузкия проток навлизат във „финалната си фаза“, като Техеран настоява, че този жизненоважен воден път никога няма да се върне към довоенния си статут.

В публикация в Telegram в неделя Абас Арагчи посочи, че в доклад, представен пред правителството, е определил преговорите между Техеран и Маскат като такива, които "вървят към финализиране“.

В интервю за иранската медия SNN говорителят на външното министерство на Иран Есмаил Багаи заяви, че Техеран и Маскат са близо до постигане на споразумение за нов морски маршрут през Ормузкия проток, отделен от съществуващите коридори.

"В момента постигаме разбирателство относно маршрут, приемлив и за двете страни - нито северния, нито южния, а такъв, който зачита суверенните права на двете страни и гарантира нашите национални интереси и сигурност“, каза Багаеи в интервю за държавната телевизия", каза говорителят.

Маскат не направи незабавен коментар по въпроса.

Подробностите за новия маршрут не бяха веднага ясни, но Иран на практика поддържа контрол над пролива от началото на войната. На 28 февруари САЩ и Израел нанесоха удари, целящи да унищожат иранската ракетна програма, да предотвратят създаването на ядрено оръжие и да прекъснат подкрепата за съюзнически въоръжени групировки.

Сключеното през юни споразумение за прекратяване на огъня се разпадна в рамките на няколко седмици заради спор относно маршрутите за корабоплаване през Ормузкия пролив, а през юли боевете се възобновиха.

По-рано говорителят добави, че "споразумението между Иран и Оман за нов маршрут няма нищо общо с това дали Ормузкият пролив ще бъде отворен отново, или ще остане затворен“. Според иранската информационна агенция "Фарс“ той обвини САЩ за затварянето на пролива и упрекна Вашингтон в неизпълнение на поетите ангажименти.

Предупреждението към България

Багаи коментира и предупреждението, което Арагчи отправи към България преди няколко дни. В разговор с външния министър на страната ни, Арагчи се позова на Член 3 от Резолюция 3314 на Общото събрание на ООН, в която се дава определение на термина "агресия”.

Повод за критиката му е разполагането на американски военни самолети на авиобаза "Безмер".

“България е уверила Иран, че няма да участва във войната срещу Техеран”, заяви говорителят и добави, че през последните часове подобни обаждания и уверения са били получени и от Великобритания и Украйна.