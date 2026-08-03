BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 78

ЦСКА с приемливи съперници, ако стигне до плейофите на Лига Европа

"Червените" ще са поставени при победа над Макаби Тел Авив

03.08.2026 | 11:07 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

ЦСКА има сравнително добри шансове, тъй като ще има преодолими съперници, ако се класира за плейофите на Лига Европа. За да се случи това обаче, "червените" трябва да елиминират Макаби Тел Авив.

След разбивката възможните опоненти на червените намаляха от 12 на 4.

Двойката Макаби Тел Авив/ЦСКА попадна в група 3 от разбивките.

Армейците ще бъдат поставени на евентуалния плейоф в Лига Европа, а възможните опоненти са:

  •     Победителят от Тюн/Викингур
  •     ОФИ Крит
  •     Загубилият от Аархус/Сабах
  •     Загубилият от Динамо Загреб/Кауно Жалгирис

Всичко за ЦСКА четете тук

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

ЦСКА Лига Европа
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem