ЦСКА с приемливи съперници, ако стигне до плейофите на Лига Европа

ЦСКА има сравнително добри шансове, тъй като ще има преодолими съперници, ако се класира за плейофите на Лига Европа. За да се случи това обаче, "червените" трябва да елиминират Макаби Тел Авив.

След разбивката възможните опоненти на червените намаляха от 12 на 4.

Двойката Макаби Тел Авив/ЦСКА попадна в група 3 от разбивките.

Армейците ще бъдат поставени на евентуалния плейоф в Лига Европа, а възможните опоненти са:

Победителят от Тюн/Викингур

ОФИ Крит

Загубилият от Аархус/Сабах

Загубилият от Динамо Загреб/Кауно Жалгирис

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