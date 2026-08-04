Левски спечели инфарктно с 1:0 срещу Кайрат в Шампионската лига

Левски спечели инфарктно с 1:0 първия мач срещу Кайрат Алмати от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Скъпоценният гол падна във 2-ата минута на добавеното време.

Левски хвърли много сили и принуди Кайрат Алмати да се брани, но така и не успяваше да пробие бетона на тима от Казахстан на своя стадион „Георги Аспарухов“. Късметът се усмихна на домакините, когато Сержиньо се превърна в герой във втората минута на добавеното време.

Хората на Хулио Веласкес доминираха на терена и в крайна сметка макар и с късмет спечелиха след гол с рикошет.

Сините натискаха здраво съперника си, който участваше в основната фаза на Шампионската лига през миналия сезон, но не намираха правилния път към мрежата на Анарбеков. Родният шампион получи и мощна подкрепа от препълнените трибуни на „Герена“.

Във втората минута на добавеното време Левски поведе в резултата! Бранител на Кайрат изчисти топката в крака на Сержиньо, който по земя и помощта на лек рикошет прати топката във вратата на Анарбеков.

През целия мач гостите от Казахстан се браниха организирано. Футболистите на Кайрат не отправиха нито един точен удар по посока на вратата, пазена от Светослав Вуцов. Левскарите пък направиха 17 шута, 4 от които точни. Домакините изпълниха и цели 7 корнера срещу само 1 за съперника.

В крайна сметка победителят ще бъде определен в реванша, когато ще е развръзката, но важното е, че Левски взе минимална преднина. Ревавшът в Тукестан е след седмица.

Така очевидно замисълът за първия мач на отбора на Кайрат не се осъществи и Левски взе драматично аванс преди реванша в битката за участие в плейофа в Шампионската лига.

Подробности за срещата - на Gol.bg