Треньорът на АЕК Марко Николич: Левски има голямо предимство

Старши треньорът на АЕК Марко Николич призна, че Левски има сериозно предимство преди първия плейофен мач между двата отбора в Шампионската лига. Сръбският специалист посочи големия брой официални срещи, които "сините“ вече са изиграли през сезона.

Левски има 10 официални двубоя до момента - шест в квалификациите на Шампионската лига и четири в българското първенство. За АЕК срещата с Левски ще бъде едва вторият официален мач за сезона след двубоя с ОФИ Крит за Суперкупата на Гърция миналата седмица.

"Левски има голямо предимство, че изигра 10 мача, шест от които в Шампионската лига. Ние играхме само един мач за Суперкупата и сме на три месеца след последния ни двубой. Изобщо не ни е лесно. Имаме един много сериозен отбор срещу нас с класни футболисти. Левски е много опасен на контра, добре организиран отбор“, заяви Николич пред медиите.

Треньорът на АЕК подчерта, че двубоят на Националния стадион "Васил Левски“ е един от най-важните за гръцкия шампион.

"Ние имаме играчи с доста сериозен опит. Нищо, че сме в началото на сезона, но това е един от най-важните мачове. Трябва ни гол, този гол ще ни отвори вратите за основната фаза. Имаме трима, четирима или петима играчи, които разполагат със сериозен опит и ще бъдем щастливи да се класираме.“

"Футболистите ни заслужават да играят на това ниво. Ще се борим до последно и да върнем Шампионската лига в Гърция на нашия стадион. Желанието ни е да се докажем пред себе си. Имаме и респект към съперника.“

Николич е категоричен, че АЕК няма да търси оправдания за по-малкия брой изиграни мачове.

"Те имат десет мача предимство пред нас, но ние не искаме да се оправдаваме. Ще се опитаме да дадем най-доброто. Искаме да постигнем успех. Не сме играли все още в официални мачове. Физически сме много добре, играчите са здрави, нямаме контузени. Вярваме, че сме готови и не мога да търся извинения.“

"Просто ще се опитаме да неутрализираме противника. Не е толкова просто.“

Николич: Левски е в най-добрата си форма от 10 години

Наставникът на АЕК обърна внимание и на представянето на Левски в началото на сезона. Той призна, че е анализирал подробно играта на българския шампион и е наясно със силните и слабите му страни.

"Знаем, че футболистите на Левски тренират много, имат качества и са страхотни играчи. Анализирах техни мачове, разбрах кои са силните и слабите им страни.“

Николич предупреди своите футболисти, че финансовите възможности на двата клуба няма да имат значение на терена.

"Бюджетите също не играят. Ние също сме способни да изхвърлим някой по-скъп и по-богат отбор от нас.“

Сръбският специалист очаква сериозна атмосфера на "Васил Левски“ и смята подкрепата от трибуните за още едно предимство за домакините.

"Те са в най-добрата си форма от последните 10 години. Трябва да видим как ще влезем в двубоя и как ще оцелеем в определени моменти. Не трябва да позволим на съперника да играе техния футбол. Всеки ще се опита да вкара гол. Отново ще имат фенове хиляди по трибуните, това също е в техен плюс.“

Николич за Мартин Георгиев: Играч за бъдещето

Треньорът на АЕК коментира и българския национал Мартин Георгиев, който е част от гръцкия състав и може да играе на две позиции.

"Георгиев е играч за бъдещето. Играе на две позиции, което е важно за нас в този момент. Добър играч, който може да ни помогне.“

"Само резултатът е важен за нас. Тепърва започваме и трябва да растем в течение на сезона“, завърши Марко Николич.