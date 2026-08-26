Джокович и Сабаленка отпаднаха още в първия кръг на US Open

Поставените под номер 1 Новак Джокович и Арина Сабаленка отпаднаха рано от турнира за смесени двойки на откритото първенство по тенис на САЩ, след като отстъпиха с 4:1, 2:4, 2:10 срещу Хенри Патън и Катержина Синякова още в първия си мач.

Джокович, 24-кратен шампион в Големия шлем, и Сабаленка направиха силен старт и спечелиха първия сет, но Патън и лидерката в ранглистата на двойки Синякова изравниха във втората част. Те доминираха изцяло в тайбрека, за да се класират на четвъртфиналите.

Синякова сложи край на двубоя с красив ас на първи мачпойнт.

"Нещата не изглеждаха много добре за известно време. В този формат играеш един слаб гейм и изведнъж целият сет си е заминал. Знаехме, че имаме шанс да изравним и го направихме, а след това изиграхме фантастичен тайбрек. Кат заби ас на Новак на мачпойнт и това бе просто великолепно", каза Патън, предаде БТА.

Турнирът за смесени двойки се провежда отново в седмицата на квалификации на сингъл, където Григор Димитров продължава напред, а Елизара Янева загуби.