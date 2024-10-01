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Ìèëåí Êåðåìåä÷èåâ: Èðàí íàïðàâè ãðåøêà â ìîìåíòà

Åâðîïà å çàïëàøåíà îò ïîðåäíà ãîëÿìà áåæàíñêà âúëíà, êàçà áèâøèÿò çàì.-âúíøåí ìèíèñòúð
1 îêò 2024 22:28, Êðàñèìèð Àíãåëîâ
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Èçñòðåëÿíè ñà íàä 1000 áàëèñòè÷íè ðàêåòè îò Èðàí. Òîâà å íàé-ñåðèîçíèÿò îòãîâîð, êîéòî Èðàí äîñåãà å îòïðàâÿë êúì ïðîâîêàöèèòå íà Èçðàåë. Áàëèñòè÷íèòå ðàêåòè ñà íåùî ìíîãî îïàñíî, çàùîòî èìàò ãîëÿì îáñåã. Èçðàåë íàïðàâè òàçè ñâîÿ îïåðàöèÿ â Ëèâàí, çàùîòî "Õèçáóëà" èçñòðåëÿ áàëèñòè÷íà ðàêåòà îò ñâîÿòà òåðèòîðèÿ â Ëèâàí êúì Èçðàåë. Òîâà êîìåíòèðà áèâøèÿò çàì.-âúíøåí ìèíèñòúð Ìèëåí Êåðåìåä÷èåâ â ïðåäàâàíåòî "Äåíÿò ON AIR".

Ïî äóìèòå ìó, "ñèòóàöèÿòà âå÷å å ïðåìèíàëà â êîä "÷åðâåíî".

Îùå ïî òåìàòà
Áàéäúí íàðåäè: Àìåðèêàíñêèòå âîåííè äà ñâàëÿò èðàíñêèòå ðàêåòè
1 îêò 2024 20:52
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Èðàí èçñòðåëÿ ðàêåòè êúì Èçðàåë, ñúîáùèõà Èçðàåëñêèòå ñèëè
1 îêò 2024 20:03
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"Àêî äîñåãà ÑÀÙ ñòîÿõà íàñòðàíè, òî ñ òîçè àêò Èðàí ãè âêàðà âúâ âîéíàòà íà ñòðàíàòà íà Èçðàåë. Íÿìà íà÷èí ÑÀÙ äà íå çàùèòÿò Èçðàåë. Èðàí äîêàðà âîéíàòà íà ñâîÿ òåðèòîðèÿ. Îòãîâîðúò íà Èçðàåë ùå áúäå òàðãåòèðàíè êîíêðåòíè öåëè íà òåðèòîðèÿòà íà Èðàí, êîåòî îçíà÷àâà îòòóê íàòàòúê ìíîãî ñåðèîçíà åñêàëàöèÿ íà êîíôëèêòà. Äî ìîìåíòà âîéíàòà áåøå ðåãèîíàëíà, ñ ÷àñòè÷íî âëèçàíå íà èçðàåëñêè ÷àñòè íà ëèâàíñêà òåðèòîðèÿ. Ùå âèäèì öåëè, êîèòî ùå áúäàò íàíåñåíè îò Èçðàåë â Èðàí", ïðîãíîçèðà Êåðåìåä÷èåâ ïðåä Bulgaria ON AIR.

"Èðàí íàïðàâè ãðåøêà â ìîìåíòà. Ïúðâàòà ÷åðâåíà ëèíèÿ ÿ ïðåêðà÷èõà "Õèçáóëà" è õóòèòå ñ èçñòðåëâàíåòî íà òåçè áàëèñòè÷íè ðàêåòè. Òå ñà çàïëàõà çà òåðèòîðèÿòà íà Èçðàåë. Îñíîâåí èãðà÷, èçâúí Èçðàåë è Èðàí, ñà ÑÀÙ. Åñêàëàöèÿòà íà íàïðåæåíèåòî îçíà÷àâà, ÷å ðåãèîíúò ìíîãî áúðçî ìîæå äà ñå ïîäïàëè ñ äîïúëíèòåëíè êîíôëèêòè", ñìÿòà òîé.

Ðóñèÿ å àíãàæèðàíà èçöÿëî â Óêðàéíà, íî Èðàí å âàæåí íåèí äîñòàâ÷èê íà îðúæèÿ, íàïîìíè Êåðåìåä÷èåâ.

"Ùå âèäèì Ñèðèÿ, êîÿòî å ïðèòèñíàòà îò òîâà ìåíãåìå, êîåòî ñå ñëó÷âà îò ãîëåìèÿ áåæàíñêè ïîòîê. Éîðäàíèÿ ñúùî å çàñòðàøåíà. Äîñåãà ãîâîðèõìå çà ðåãèîíàëåí êîíôëèêò, âå÷å ìîæåì äà ãîâîðèì çà ìàùàáåí êîíôëèêò. Ðå÷òà íà Áåíÿìèí Íåòàíÿõó, êîéòî â÷åðà ñå îáúðíà äèðåêòíî êúì èðàíñêèòå ãðàæäàíè, áåøå ïîêàçàòåëíà. Òîé êàçà, ÷å ñêîðî ùå áúäàò îñâîáîäåíè - òîâà îçíà÷àâà ðåàëíà àòàêà ñðåùó ðåæèìà íà àÿòîëàñèòå â Èðàí. Òîâà å îïàñíà èãðà. Ñóõîïúòíàòà îïåðàöèÿ áåøå çàäúëæèòåëíà â ïëàíà íà èçðàåëñêàòà àðìèÿ", êàòåãîðè÷åí å ãîñòúò.
Âêëþ÷âàíåòî íà Èðàí ïðîìåíÿ ìàùàáà íà èãðàòà

"Èðàí òðÿáâàøå äà ïðîäúëæè äà äúðæè âîéíàòà èçâúí ñâîèòå ãðàíèöè. Àêî Èçðàåë îòãîâîðè, à òå äîñåãà íå ñà ãî ïðàâèëè ñ äðóãà ìàùàáíà îïåðàöèÿ ïî âúçäóõ íà öåëè â Èðàí, ñòàâà íåïðåäñêàçóåìî. Àêî Èçðàåë îòãîâîðè, å âåðîÿòíî Èðàí äà àêòèâèðà âñè÷êè âúçìîæíè ôðîíòîâå. Èçðàåë ñå áîðåøå äîñåãà íà òðè ôðîíòà - ñðåùó "Õàìàñ", çàåäíî ñðåùó "Õèçáóëà", ñëåä òîâà ñðåùó õóòèòå åäíîâðåìåííî. Â ìîìåíòà Èðàí îòâàðÿ ÷åòâúðòè ôðîíò. Åâðîïà å çàïëàøåíà îò ïîðåäíàòà îãðîìíà áåæàíñêà âúëíà, êîÿòî ùå ãåíåðèðà êîíôëèêòà. Áúëãàðèÿ òðÿáâà áúðçî äà ðåàãèðà", ïðèçîâà áèâøèÿò çàì.-âúíøåí ìèíèñòúð.

Ïî äóìèòå ìó, êëþ÷îâè ñà èçñòðåëÿíèòå îò Èðàí ðàêåòè è äî êàêâè öåëè ùå äîñòèãíàò. Ãîñòúò å íà ìíåíèå, ÷å Èçðàåë ìîæå äà ñïðå âîéíàòà, íî òàêà è íå ãî ïðàâè.

Òîé îïðåäåëè ïîëèòèêàòà íà ïðåçèäåíòà Äæî Áàéäúí êúì Èçðàåë è Èðàí êàòî "ïðåêàëåíî ìåêà".

Âèæòå âèäåîòî ñ öåëèÿ ðîçãîâîð

Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase

Ïî ïóáëèêàöèÿòà ðàáîòè: Êðàñèìèð Àíãåëîâ

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Îùå ïî òåìàòà: ËèâàíÁëèçêèÿ èçòîêÈçðàåëBulgaria ON AIRÌèëåí Êåðåìåä÷èåâ
Îùå îò Áëèçúê Èçòîê
Èðàí å äàâàë íà "Õèçáóëà" áþäæåò îò îêîëî 800 ìëí. äîëàðà ãîäèøíî
Îùå îò Áëèçúê Èçòîê
Ñïîíñîðèðàíî ñúäúðæàíèå
Íàïèøè êîìåíòàð Êîìåíòàðè
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Àíîíèìåí ïðåäè 53 ñåêóíäè
Ïðàòåòå ñàìîëåòà ñåãà äà äîêàðà âñè÷êè áúëãàðè îò Èçðàåë.
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Joker ïðåäè 5 ìèíóòè
Âèå ñåðèîçíî ëè ñè ìèñëèòå, ÷å Èðàí èìà è ìèíèìàëåí øàíñ, ñðåùó Èçðàåë??? Ñåðèîçíî ëè? Âèå îò ëóíàòà ëè ïàäàòå? Ñëåä Õàìàñ è Õèçáóëà, ùå äîéäå è ðåäà íà àÿòîëàõà! Òîâà å òîëêîâà ñèãóðíî, êîëêîòî ÷å óòðå ùå èçãðåå ñëúíöåòî! Â èíòåðåñ íà èñòèíàòà, ìèñëåõ ÷å Èðàí ñà ïî óìíè! Îêàçà ñå îáà÷å, ÷å îìðàçà èì å ïî-ñèëíà îò ðàçóìà èì! Æàëêî çà òÿõ è öèâèëíîòî íàñåëåíèå!
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Áîíãî Áîíãî ïðåäè 6 ìèíóòè
Ñàù ùå ñå âêëþ÷è ñúñ ñèãóðíîñò, Èçðàåë ùå àòàêóâà è Èðàí. Äîñòàâêèòå çà Ðóñèÿ ùå ñïðàò îò Èðàí.×îâåêà ìíîãî ïîäðîáíî îáÿñíè. Áðàâî!!!!Àç èñêàì îñòàâêàòà íà Ðàäåâ êîêàðäæàòà.Òîé å ïðîóñò è íå óìåå äà ãîâîðè. Áðúòâåæèòå ìó ñóõè è íèùîæíè.Íå ñòàâà è çà ÷îáàíèí.
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321 ïðåäè 7 ìèíóòè
Íà àÿòîëàõà ùå ìó òðÿáâà ïî äúëáîê è óêðåïåí áóíêåð.
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Àíîíèìåí ïðåäè 7 ìèíóòè
Èðàí íèêîãà íå ïðàâè ãðåøêà..
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Àíîíèìåí ïðåäè 10 ìèíóòè
Ïðåç ïîñëåäíèòå 10 ãîäèíè Èðàí äðúïíà äîñòà â îáëàñòòà íà ðàêåòèòå.Òîâà ñå âèäÿ äîáðå òàçè âå÷åð.
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Ñïåöà! ïðåäè 12 ìèíóòè
Ñúñ ñâîÿòà àãðåñèâíà ïîëèòèêà è ñ úñ çàáëóäàòà ñè ÷å òðÿáâà äà áúäàò âîäåùè âúâ âñåêè êîíôëèêò , ÑÀÙ ñå íàñàäèõà íà 3 ôðîíòà- Óêðàéíà , Èðàí , è åâåòóàëíî Êèòàé è Òàéâàí!Ãîëÿìàòà èì ìå÷òà Ðóñèÿ ùå èì ãëåäà ñåèðà è íàêðàÿ ùå ãè íàñàäè íà ïà÷è ÿéöà!
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Àíîíèìåí ïðåäè 13 ìèíóòè
Íèêîÿ ñèñòåìà ïî ñâåòà íå ìîæå öÿëîñòíî äà ñïðå êîíöåíòðèðàí ðàêåòåí óäàð.Ïðè òàêúâ óäàð ðàêåòèòå ñà íàñî÷åíè â êîíêðåòíè òî÷êè.Ìîæå äà ñâàëèø íÿêîëêî ðàêåòè, íî íÿìà êàê âñè÷êè.
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Àíîíèìåí ïðåäè 14 ìèíóòè
Äî Àíîíèìåí 43. Îò 2 ÷àñà ãëåäàì Àë Äæàçèðà. Íÿìà òàêèâà ãëóïîñòè, çà êîèòî ïðèêàçâàø. Äåñåòèíà ðàêåòè ïðîïóñíàòè îò êóïîëà ïàäíàõà â íåêâè ïîëÿíè, à ñòîòèöè áÿõà ïðèõâàíàòè. Äàâàò â ìîìåíòà êàìåðè íà æèâî îò Òåë Àâèâ, Åðóñàëèì è Õàéôà, àêî ñå àáñòðàõèðàìå îò âúîðúæåíèòå âîåííè ïî óëèöèòå äðóãîòî ñè å êàòî íîðìàëíà âå÷åð.
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Àíîíèìåí ïðåäè 16 ìèíóòè
Ïðîñòî ðàêåòíèòå óäàðè áÿõà êîíöåíòðèðàíè â îïðåäåëåíè òî÷êè.Ïúðâèòå ðàêåòè áÿõà ñâàëåíè íî ñëåäâàùèòå ñëåä òÿõ íå.Ñåðèèçíè ñà ùåòèòå çà àðìèÿòà íà Èçðàåë.
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Àíîíèìåí ïðåäè 16 ìèíóòè
Íà àÿòîëàõà ìó äàâàì ìàêñèìóì ìåñåö æèâîò! À çà Èðàí íå ìè ñå ìèñëè, òàêàâà êàñàïíèöà ùå ñòàâà,÷å âè å áåäíà ôàíòàçèÿòà! Ãîëÿìà ãðåøêà îò ñòðàíà íà Èðàí!
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Àíîíèìåí ïðåäè 17 ìèíóòè
Äå ìàëêî äà ñè ñðàâíÿâàòå èíôîðìàöèÿòà è äà ãëåäàòå äà å âÿðíà... Îò 5 - 6 ñòàòèè äåòî ïðî÷åòîõ íà åäíî ìÿñòî áÿõà 100 ðàêåòè àìà Èçðàë áèë êàçàë 180, Ùàòèòå ãè óæ áðîèëè 200. Èðàí ìàé áèëè êàçàëè 400, èìàøå åäíà ñòàòèÿ ïèøåøå "ñòîòèöè",à òîçè òóê èçñòðåëÿ 1000. Ñúùîòî è îòíîñíî ùåòèòå, îò 2 *** ðàíåíè è íèêàêâè ùåòè äî ïîíå 8 çàãèíàëè è 20 Ô35 óíèùîæåíè... Êàòî êàê äà âÿðâàì íà æóðíàëèñòè èçîáùî?
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Àíîíèìåí ïðåäè 17 ìèíóòè
Ðåçóëòàòúò å ìíîãî ïðèòåñíèòåëåí çà Èðàí. Çàùî? Çàùîòî ðàêåòèòå íå ïîñòèãíàõà ïî÷òè íèùî.
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Äî 49 ïðåäè 18 ìèíóòè
Ïëàìúöè íàèñòèíà èìà, íî òå ñà â áàçèòå íà àðìèÿòà íà Èçðàåë.Ïîðàçåíèòå áàçè ñà îêîëî ñòîëèöàòà íà Èçðàåë.
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Þäà ïðåäè 19 ìèíóòè
Äî 43. Ãëó.ïîñòè. Íèùî òàêîâà íÿìà íèòî â Òåë Àâèâ, íèòî â Éåðóñàëèì. Ñúâñåì íåçíà÷èòåëíè ïîðàæåíèÿ ñàìî. Íåùî ñè ñúíóâàë ìàé.
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Àíîíèìåí ïðåäè 20 ìèíóòè
Òàçè âå÷åð àðìèÿòà íà Èðàí àòàêóâà àðìèÿòà íà Èçðàåë.Åâàëà íà ïåðñèòå ÷å íå ñòðåëÿõà ïî öèâèëíè îáåêòè.Ðåçóëòàòà å ìíîãî ïðèòåñíèòåëåí çà Èçðàåë.Çàùî? Çàùîòî ïî ãîëÿìàòà ÷àñò îò ðàêåòèòå ïîðàçèõà öåëèòå ñè.
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Çàêðèâàé èçðàåë! ïðåäè 21 ìèíóòè
Ðàçòóðÿé öèîíèñòèòå!
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Àíîíèìåí ïðåäè 21 ìèíóòè
Áåç åâðþõîòå öèîíèñòè ïëàíåòàòà çåìÿ ùå å åäíî ÷óäåñíî è ñïîêîéíî ìÿñòî çà æèâîò .
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Ãðàæäàíèí ïðåäè 23 ìèíóòè
Àéäå íàìåðåòå ìó íÿêàêâà ðàáîòà íà òîçè áèâø çàì, ÷å ñèãóðíî è íà íåãî ñàìèÿ ìó îìðúçíà äà îáèêàëÿ ñòóäèÿòà. Íå çíàì äàëè èçîáùî ñå ïðèáèðà âêúùè.
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Àíîíèìåí ïðåäè 24 ìèíóòè
Òîçè ïàïàãàë ïàê ñå å çàðåäèë ñ îïîðêèòå íà ïîñîëñòâîòî è îáèêàëÿ ïî ìèñ èðêèòå äà ðúñè ìîçúê.
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Âèæ âñè÷êè

Investor

Êàäúð íà äåíÿ çà 1 îêòîìâðè
Ïðîäàæáèòå íà General Motors ñå ñâèâàò â ÑÀÙ ñ íàä 2% ïðåç òðåòîòî òðèìåñå÷èå

BGONAIR

74-ãîäèøåí ìúæ çàãèíà â êàòàñòðîôà êðàé Ïëîâäèâ
Íîâîëóíèå è ñëúí÷åâî çàòúìíåíèå âúâ Âåçíè íè îòêðèâàò íîâè âúçìîæíîñòè

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ÖÀÕÀË êàçà, ÷å Èðàí å èçñòðåëÿë áàëèñòè÷íè ðàêåòè ïî Èçðàåë
Áúëãàðèÿ ìîæå äà ñå âúçïîëçâà îò íàïóñêàùèòå Ãåðìàíèÿ êîìïàíèè

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Âèñøàòà ëèãà êëåêíà ïðåä Ìàí Þíàéòåä

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50 VW Golf GTI ùå ãîíÿò ëîøèòå â Þæíà Àôðèêà
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×àíèíã Òåéòúì è Äæåíà Äþàí ðàçðåøèõà ïðîáëåìèòå ñè è íàé-íàêðàÿ ñå ðàçâåäîõà
Äúùåðÿòà íà Êúðò Êîáåéí – Ôðàíñèñ – ñòàíà ìàéêà çà ïúðâè ïúò

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