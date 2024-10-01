Ìèëåí Êåðåìåä÷èåâ: Èðàí íàïðàâè ãðåøêà â ìîìåíòà

Èçñòðåëÿíè ñà íàä 1000 áàëèñòè÷íè ðàêåòè îò Èðàí. Òîâà å íàé-ñåðèîçíèÿò îòãîâîð, êîéòî Èðàí äîñåãà å îòïðàâÿë êúì ïðîâîêàöèèòå íà Èçðàåë. Áàëèñòè÷íèòå ðàêåòè ñà íåùî ìíîãî îïàñíî, çàùîòî èìàò ãîëÿì îáñåã. Èçðàåë íàïðàâè òàçè ñâîÿ îïåðàöèÿ â Ëèâàí, çàùîòî "Õèçáóëà" èçñòðåëÿ áàëèñòè÷íà ðàêåòà îò ñâîÿòà òåðèòîðèÿ â Ëèâàí êúì Èçðàåë. Òîâà êîìåíòèðà áèâøèÿò çàì.-âúíøåí ìèíèñòúð Ìèëåí Êåðåìåä÷èåâ â ïðåäàâàíåòî "Äåíÿò ON AIR".
Ïî äóìèòå ìó, "ñèòóàöèÿòà âå÷å å ïðåìèíàëà â êîä "÷åðâåíî"."Àêî äîñåãà ÑÀÙ ñòîÿõà íàñòðàíè, òî ñ òîçè àêò Èðàí ãè âêàðà âúâ âîéíàòà íà ñòðàíàòà íà Èçðàåë. Íÿìà íà÷èí ÑÀÙ äà íå çàùèòÿò Èçðàåë. Èðàí äîêàðà âîéíàòà íà ñâîÿ òåðèòîðèÿ. Îòãîâîðúò íà Èçðàåë ùå áúäå òàðãåòèðàíè êîíêðåòíè öåëè íà òåðèòîðèÿòà íà Èðàí, êîåòî îçíà÷àâà îòòóê íàòàòúê ìíîãî ñåðèîçíà åñêàëàöèÿ íà êîíôëèêòà. Äî ìîìåíòà âîéíàòà áåøå ðåãèîíàëíà, ñ ÷àñòè÷íî âëèçàíå íà èçðàåëñêè ÷àñòè íà ëèâàíñêà òåðèòîðèÿ. Ùå âèäèì öåëè, êîèòî ùå áúäàò íàíåñåíè îò Èçðàåë â Èðàí", ïðîãíîçèðà Êåðåìåä÷èåâ ïðåä Bulgaria ON AIR.
"Èðàí íàïðàâè ãðåøêà â ìîìåíòà. Ïúðâàòà ÷åðâåíà ëèíèÿ ÿ ïðåêðà÷èõà "Õèçáóëà" è õóòèòå ñ èçñòðåëâàíåòî íà òåçè áàëèñòè÷íè ðàêåòè. Òå ñà çàïëàõà çà òåðèòîðèÿòà íà Èçðàåë. Îñíîâåí èãðà÷, èçâúí Èçðàåë è Èðàí, ñà ÑÀÙ. Åñêàëàöèÿòà íà íàïðåæåíèåòî îçíà÷àâà, ÷å ðåãèîíúò ìíîãî áúðçî ìîæå äà ñå ïîäïàëè ñ äîïúëíèòåëíè êîíôëèêòè", ñìÿòà òîé.
Ðóñèÿ å àíãàæèðàíà èçöÿëî â Óêðàéíà, íî Èðàí å âàæåí íåèí äîñòàâ÷èê íà îðúæèÿ, íàïîìíè Êåðåìåä÷èåâ.
"Ùå âèäèì Ñèðèÿ, êîÿòî å ïðèòèñíàòà îò òîâà ìåíãåìå, êîåòî ñå ñëó÷âà îò ãîëåìèÿ áåæàíñêè ïîòîê. Éîðäàíèÿ ñúùî å çàñòðàøåíà. Äîñåãà ãîâîðèõìå çà ðåãèîíàëåí êîíôëèêò, âå÷å ìîæåì äà ãîâîðèì çà ìàùàáåí êîíôëèêò. Ðå÷òà íà Áåíÿìèí Íåòàíÿõó, êîéòî â÷åðà ñå îáúðíà äèðåêòíî êúì èðàíñêèòå ãðàæäàíè, áåøå ïîêàçàòåëíà. Òîé êàçà, ÷å ñêîðî ùå áúäàò îñâîáîäåíè - òîâà îçíà÷àâà ðåàëíà àòàêà ñðåùó ðåæèìà íà àÿòîëàñèòå â Èðàí. Òîâà å îïàñíà èãðà. Ñóõîïúòíàòà îïåðàöèÿ áåøå çàäúëæèòåëíà â ïëàíà íà èçðàåëñêàòà àðìèÿ", êàòåãîðè÷åí å ãîñòúò.
Âêëþ÷âàíåòî íà Èðàí ïðîìåíÿ ìàùàáà íà èãðàòà
"Èðàí òðÿáâàøå äà ïðîäúëæè äà äúðæè âîéíàòà èçâúí ñâîèòå ãðàíèöè. Àêî Èçðàåë îòãîâîðè, à òå äîñåãà íå ñà ãî ïðàâèëè ñ äðóãà ìàùàáíà îïåðàöèÿ ïî âúçäóõ íà öåëè â Èðàí, ñòàâà íåïðåäñêàçóåìî. Àêî Èçðàåë îòãîâîðè, å âåðîÿòíî Èðàí äà àêòèâèðà âñè÷êè âúçìîæíè ôðîíòîâå. Èçðàåë ñå áîðåøå äîñåãà íà òðè ôðîíòà - ñðåùó "Õàìàñ", çàåäíî ñðåùó "Õèçáóëà", ñëåä òîâà ñðåùó õóòèòå åäíîâðåìåííî. Â ìîìåíòà Èðàí îòâàðÿ ÷åòâúðòè ôðîíò. Åâðîïà å çàïëàøåíà îò ïîðåäíàòà îãðîìíà áåæàíñêà âúëíà, êîÿòî ùå ãåíåðèðà êîíôëèêòà. Áúëãàðèÿ òðÿáâà áúðçî äà ðåàãèðà", ïðèçîâà áèâøèÿò çàì.-âúíøåí ìèíèñòúð.
Ïî äóìèòå ìó, êëþ÷îâè ñà èçñòðåëÿíèòå îò Èðàí ðàêåòè è äî êàêâè öåëè ùå äîñòèãíàò. Ãîñòúò å íà ìíåíèå, ÷å Èçðàåë ìîæå äà ñïðå âîéíàòà, íî òàêà è íå ãî ïðàâè.
Òîé îïðåäåëè ïîëèòèêàòà íà ïðåçèäåíòà Äæî Áàéäúí êúì Èçðàåë è Èðàí êàòî "ïðåêàëåíî ìåêà".
Âèæòå âèäåîòî ñ öåëèÿ ðîçãîâîð
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