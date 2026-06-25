Математикът, познал победителите на последните три мондиала, назова шампиона

Германският математик Йоахим Клемент прогнозира, че Нидерландия ще спечели Световното първенство по футбол през 2026 година.

Клемент вече позна победителите в последните три световни шампионата – родната му Германия през 2014 г. в Бразилия, Франция през 2018 г. в Русия и Аржентина на Мондиала в Катар преди четири години.

По думите му първоначалната цел на неговия модел била да покаже, че предвиждането на бъдещия световен шампион е практически невъзможно. В интервю за Der Spiegel той признава, че когато за първи път използвал модела си през 2014 г. и прогнозата му се оказала вярна, бил истински шокиран.

„Първия път направо се ужасих, когато Германия стана световен шампион

в Бразилия. Причината беше и фактът, че всички експерти подчертаваха как нито един европейски отбор досега не е печелил световно първенство, провеждано в Южна Америка“, казва математикът, предава бТВ.

Математическият модел на Клемент отчита редица ключови фактори. Сред тях са брутният вътрешен продукт на глава от населението във всяка държава, тъй като той влияе върху развитието на спортната инфраструктура, числеността на населението, мястото на футбола в обществото, позицията на националния отбор в световната ранглиста, както и елементът на случайността, който самият Клемент подчертава като изключително важен.

Според изчисленията на неговия модел Нидерландия ще победи Испания на полуфиналите, а след това ще надделее и над Португалия във финала, за да спечели световната титла.

Клемент прогнозира още, че Португалия ще отстрани Англия

в другия полуфинален сблъсък.

Въпреки успешните си прогнози в миналото, математикът предупреждава хората да не приемат твърде сериозно неговите предвиждания. „Всичко това е напълно ирационално“, казва той. „То е като игра на лотария. Винаги казвам, че ако някой реши да направи залог въз основа на моята прогноза за следващия световен шампион, значи вече няма как да му се помогне.“

Той прави сравнение с хвърляне на монета: „Все едно да предскажете, че

монетата ще се падне ези четири поредни пъти вместо тура.

Това наистина може да се случи. Но фактът, че се е случило веднъж, не означава, че непременно ще се повтори и следващия път.“

Националният отбор на Нидерландия е достигал до финала на Световното първенство три пъти – повече от всеки друг тим, който никога не е печелил турнира. Въпреки това „лалетата“ все още не са успявали да завоюват световната титла.