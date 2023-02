Румен Радев на ЕК за допълнителното финансиране за границата

Президентът Румен Радев изказа благодарност на ЕК и на страните-членки за подкрепата, която оказват към държавите с външни за Европейския съюз граници чрез предоставянето на допълнително финансиране за охраната на границите.

В публикация в социалните мрежи държавният глава допълва, че България ще продължи да пази външната граница на ЕС, както и да разчита на солидарността на всички държави-членки.

Румен Радев е в Брюксел за заседанието на Европейския съвет. Вчера там пристигна и президентът на Украйна Володимир Зеленски.

Grateful to our 🇪🇺 partners and the @EU_Commission for the firm commitment on yesterday's #EUCO to support the frontline countries with additional funding for border protection. 🇧🇬 will continue to protect our EU external border and to rely on continuous #solidarity from all MS. pic.twitter.com/YHOE4Yyzc8