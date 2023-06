Взаимни обвинения: Украйна или Русия стреля по спасители в Херсон?

Русия продължава да обстрелва контролираните от Украйна части на Херсонска област, докато спасителните екипи се опитват да евакуират хората от наводненията, съобщават местни украински власти.

"През изминалия ден врагът извърши 34 атаки в региона... включително една артилерийска атака срещу град Херсон", се казва в публикация в Telegram на областната военна администрация на Херсон в четвъртък. "Няма цивилни жертви или наранявания в резултат на обстрела."

Атаката идва след срутването на язовир Нова Каховка и водноелектрическа централа рано във вторник, което предизвика масови евакуации, наводнения и опасения за мащабна екологична катастрофа в Южна Украйна.

И Москва, и Киев се обвиняват взаимно за пробива.

Според украински служители в Telegram, "20 населени места са наводнени в освободените територии. Под вода са 2629 жилищни сгради, а през вчерашния ден бяха наводнени още 971 жилища".



"Въпреки изключителната опасност и постоянния руски обстрел, евакуациите от наводнения район продължават. Към 6 сутринта местно време 1999 души са напуснали опасната зона. Повечето хора бяха евакуирани от микрорайон Корабел в град Херсон", казаха украински власти.

Украинската полиция написа в Telegram, че "патрулира по наводнените улици на областния център, села и градове, за да предотврати грабежи и да идентифицира онези граждани, които може да са останали блокирани.".

Президентът Володимир Зеленски, който посети наводнените райони, също потвърди, че руснаците стрелят по спасителните екипи.

"Когато нашите сили се опитват да измъкнат жителите, окупаторите стрелят по тях от разстояние", каза той пред германското издание Bild.



Kherson region. Russians are shelling heavily during the evacuation of the civilian population. pic.twitter.com/X8LfLz8wW5