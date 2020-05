САЩ евакуира гражданите си от Ухан, праща чартърен полет

Правителството на САЩ организира чартърен полет в неделя, за да евакуира своите граждани и дипломати от засегнатия от епидемия китайски град Ухан до САЩ, съобщи източник, запознат с операцията, пише в ексклузивна статия американският вестник The Wall Street Journal.

Операцията е планирана на фона на информациите, че броят на смъртните случаи от новооткрития коронавирус, който се появи за първи път в Ухан, надхвърли 40, а броят на потвърдените случаи е над 2 000, като много от случаите са в и около централния китайски град, в който живеят 11 милиона души.

Бързото разпространение на болестта през последните дни в Китай и по света, включително два случая в САЩ, породи опасения от смъртоносна зараза.

Смята се, че приблизително 1000 американски граждани се намират в Ухан, а американското консулство се е свързало с някои от тях, за чието местонахождение знае, за да им предложи място в самолета, каза източникът запознат с въпроса.

Самолетът разполага с около 230 места и ще включва дипломати от американското консулство, както и американци и техните семейства. Тези, които са евакуирани, ще заплатят разходите, добави източникът.

Правителството на САЩ е получило одобрение за операцията от китайското външно министерство и други правителствени агенции след преговори през последните дни..

Посолството на САЩ в Пекин и китайското външно министерство не са открити за коментар в събота, първия ден от празника на лунната Нова година в Китай.

Самолетът "Боинг" 767 ще разполага с американски медицински персонал на борда, за да се гарантира, че за всеки засегнат от новооткрития и малко познат коронавирус се полагат грижи и няма да го разптостранява

Освен американските дипломатически служители със седалище в Ухан, всички свободни места могат да бъдат предлагани на граждани от други страни, включително дипломати от други държави, каза източникът също така добави, че САЩ планират временно да затворят своето консулство в Ухан.



Не е ясно къде в САЩ ще кацне самолетът.

Други правителства водят преговори с китайските власти за организиране на полети по модела на споразумението на Китай със САЩ, заяви източникът.

Американските операции по евакуация от този характер станаха сравнително рутинни в някои части на света след природни бедствия и политически смущения, но планираната неделя изглежда е безпрецедентна за Китай. Източникът заяви, че американските служители смятат, че американците ще могат да пътуват от Ухан до друг град, например Шанхай, ако не може да бъде организиран полет.

Китайските власти през последните дни спряха почти целия транзит, включително търговските полети, към и от Ухан, докато се опитват да отцепят града и голяма част от провинция Хубей от останалата част на страната, в изключителен опит да предотвратят разпространението на вируса.

Това е оставило много чуждестранни граждани в Ухан с малко възможности за напускане на града, важен транзитен и промишлен център, понякога сравнявана с Чикаго или Питсбърг.

Ухан е база на бизнес операциите на редица големи американски корпорации, включително производителя на автомобили General Motors Co. Той също е дом на китайската държавна компания Dongfeng Motor Corp., която е съвместно предприятие с японските Nissan Motor Co. и Honda Motor Co., както и френските Renault SA и Peugeot на PSA Group. Много чуждестранни служители от тези компании, както и техните доставчици, са базирани в Ухан.

Една от причините американските дипломати да се стремят да организират подобна операция е опасението, че всеки, заподозрян, че се е разболял с болестта, може да се озове в карантина с неопределен срок, вероятно без достъп до консулска помощ, каза източникът на информацията.

Един недостатък за някои американски граждани в Ухан е, че самолетът ще лети директно към САЩ, а не в друг град в Азия, който някои жители на Ухан от САЩ могат да предпочетат като междинна транзитна точка.

Пътниците ще бъдат помолени да подпишат запис на заповед за цената на полета, който се очаква да струва многократно цената на търговския полет от Китай до САЩ, съобщи човекът, запознат с въпроса.

Американските граждани могат да изберат да останат, но чартърният полет гарантира, че „американците, които искат да излязат, могат да напуснат“, каза този човек.

Държавният департамент разпореди заминаването на целия не-спешен американски персонал и членовете на техните семейства от района на Ухан и публикува предупреждение на уебсайта си, който съветва гражданите на САЩ да не пътуват до провинция Хубей в четвъртък, в същия ден, когато общинските власти на Ухан обявиха блокирането на целия град.

„Правителството на САЩ има ограничени възможности за осигуряване на съдействие за граждани на САЩ в провинция Хубей “, пише в предупреждението.