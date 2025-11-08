Венера влезе в Скорпион, какво чака зодиите?

Планетата на любовта, романтиката и красотата Венера влезе във водния знак Скорпион на 6-ти ноември и ще остане там до 30-ти ноември. Скорпионите са познати със своята страст, чувственост, емоционалност, дълбочина. Това значи, че периодът носи интимност и трансформация. Период е не само романтичен, но и променящ всичко около нас. Задълбочаваме връзките, ставаме магнетични, привличаме вниманието, правим избори, които водят до трансформации, сбъдваме желанията си, намираме искрен начин, по който да изразим любовта си. Ето какво да очаква всяка зодия, според "Nssg Club".

Овен

С Венера в Скорпион - страстта избухва. Ще усещат повече интензивност и напрежение от обикновено, самите те стават по-обсебващи, сякаш притежават някого. Да внимават с импулсивните действия и късните съобщения.

Телец

Венера разбърква нещата, разклаща всичко и това не се харесва на Телците. Връзките или се развиват, минават на друго ниво, или приключват. Няма средно положение. Да не се страхуват от промяната, тя води до прераждане.

Близнаци

Флиртове, мистерии и вероятно - пламък, който отново започва да гори. Всичко това чака Близнаците. Обичат да си играят, но някои може да ги приеме прекалено сериозно.

