Èðàí å åêçåêóòèðàë 29 çàòâîðíèöè â åäèí äåí

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Ñíèìêà: àðõèâ, ÁÃÍÅÑ
Ïðàâîçàùèòíà îðãàíèçàöèÿ çàÿâè, ÷å Èðàí å åêçåêóòèðàë â÷åðà 29 çàòâîðíèöè, ïðåäàäå ÄÏÀ.
Åêçåêóöèèòå ñà èçâúðøåíè â äâà çàòâîðà â ãðàä Êàðàäæ, áëèçî äî ñòîëèöàòà Òåõåðàí, ïîñî÷âà áàçèðàíàòà â Îñëî "Èðàí Õþìàí Ðàéòñ".
29-ìàòà ìúæå, ñðåä êîèòî äâàìà àôãàíèñòàíöè, ñà áèëè îñúäåíè ïî îáâèíåíèÿ â óáèéñòâà, íàðêîòðàôèê è èçíàñèëâàíèÿ, çàÿâè ãðóïàòà.
Èðàí íèòî å ïîòâúðäèë, íèòî å îòðåêúë èíôîðìàöèÿòà.
Ñúäåáíèòå âëàñòè îáà÷å ñúîáùèõà, ÷å â÷åðà å áèë åêçåêóòèðàí èðàíñêè àêòèâèñò ñ êþðäñêè ïðîèçõîä.
Ðåñà Ð. áèë îáâèíåí, ÷å å íàìóøêàë ÷ëåí íà èðàíñêèÿ Êîðïóñ íà ãâàðäåéöèòå íà Èñëÿìñêàòà ðåâîëþöèÿ ïî âðåìå íà ïðîòåñò â çàïàäíàòà ïðîâèíöèÿ Êåðìàíøàõ ïðåç íîåìâðè 2022 ãîäèíà. Âëàñòèòå çàÿâèõà, ÷å òîé å ïðèçíàë âèíàòà ñè, íî ÷ëåíîâå íà ñåìåéñòâîòî ìó êàçàõà, ÷å òîé å ïðèçíàë âèíàòà ñè ïîä ïðèíóäà.
Ìúæúò å áèë îáåñåí â çàòâîð â ãðàä Êåðìàíøàõ, ñúîáùè äúðæàâíàòà íîâèíàðñêà àãåíöèÿ ÈÑÍÀ.
Ñïîðåä áàçèðàíàòà â Ëîíäîí ïðàâîçàùèòíà îðãàíèçàöèÿ "Àìíåñòè èíòåðíåøúíúë" â Èðàí ìèíàëàòà ãîäèíà ñà áèëè èçïúëíåíè 853 ñìúðòíè ïðèñúäè - íàé-ãîëåìèÿ áðîé åêçåêóöèè îò 2015 ãîäèíà.
Ïîðåäèöàòà åêçåêóöèè, ñâúðçàíè ñ ìàñîâèòå ïðîòåñòè, êîèòî ðàçòúðñèõà Èðàí â êðàÿ íà 2022 ã., äîâåäå äî êðèòèêè îò ñòðàíà íà ìåæäóíàðîäíàòà îáùíîñò. Äî ìîìåíòà å ïîòâúðäåíî, ÷å ñà áèëè èçïúëíåíè ñìúðòíèòå ïðèñúäè íà íàé-ìàëêî äåâåò äåìîíñòðàíòè, îòáåëÿçâà ÄÏÀ.
(ÁÒÀ)
Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase