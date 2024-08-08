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Èðàí å åêçåêóòèðàë 29 çàòâîðíèöè â åäèí äåí

Áèëè îñúäåíè ïî îáâèíåíèÿ â óáèéñòâà, íàðêîòðàôèê è èçíàñèëâàíèÿ
8 àâã 2024 16:50, Åëêà Âàñèëåâà
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Èðàí å åêçåêóòèðàë 29 çàòâîðíèöè â åäèí äåí
Ñíèìêà: àðõèâ, ÁÃÍÅÑ

Ïðàâîçàùèòíà îðãàíèçàöèÿ çàÿâè, ÷å Èðàí å åêçåêóòèðàë â÷åðà 29 çàòâîðíèöè, ïðåäàäå ÄÏÀ.

Åêçåêóöèèòå ñà èçâúðøåíè â äâà çàòâîðà â ãðàä Êàðàäæ, áëèçî äî ñòîëèöàòà Òåõåðàí, ïîñî÷âà áàçèðàíàòà â Îñëî "Èðàí Õþìàí Ðàéòñ".

29-ìàòà ìúæå, ñðåä êîèòî äâàìà àôãàíèñòàíöè, ñà áèëè îñúäåíè ïî îáâèíåíèÿ â óáèéñòâà, íàðêîòðàôèê è èçíàñèëâàíèÿ, çàÿâè ãðóïàòà.

Èðàí íèòî å ïîòâúðäèë, íèòî å îòðåêúë èíôîðìàöèÿòà.

Ñúäåáíèòå âëàñòè îáà÷å ñúîáùèõà, ÷å â÷åðà å áèë åêçåêóòèðàí èðàíñêè àêòèâèñò ñ êþðäñêè ïðîèçõîä.

Ðåñà Ð. áèë îáâèíåí, ÷å å íàìóøêàë ÷ëåí íà èðàíñêèÿ Êîðïóñ íà ãâàðäåéöèòå íà Èñëÿìñêàòà ðåâîëþöèÿ ïî âðåìå íà ïðîòåñò â çàïàäíàòà ïðîâèíöèÿ Êåðìàíøàõ ïðåç íîåìâðè 2022 ãîäèíà.  Âëàñòèòå çàÿâèõà, ÷å òîé å ïðèçíàë âèíàòà ñè, íî ÷ëåíîâå íà ñåìåéñòâîòî ìó êàçàõà, ÷å òîé å ïðèçíàë âèíàòà ñè ïîä ïðèíóäà.

Ìúæúò å áèë îáåñåí â çàòâîð â ãðàä Êåðìàíøàõ, ñúîáùè äúðæàâíàòà íîâèíàðñêà àãåíöèÿ ÈÑÍÀ.

Ñïîðåä áàçèðàíàòà â Ëîíäîí ïðàâîçàùèòíà îðãàíèçàöèÿ "Àìíåñòè èíòåðíåøúíúë" â Èðàí ìèíàëàòà ãîäèíà ñà áèëè èçïúëíåíè 853 ñìúðòíè ïðèñúäè - íàé-ãîëåìèÿ áðîé åêçåêóöèè îò 2015 ãîäèíà.

Ïîðåäèöàòà åêçåêóöèè, ñâúðçàíè ñ ìàñîâèòå ïðîòåñòè, êîèòî ðàçòúðñèõà Èðàí â êðàÿ íà 2022 ã., äîâåäå äî êðèòèêè îò ñòðàíà íà ìåæäóíàðîäíàòà îáùíîñò. Äî ìîìåíòà å ïîòâúðäåíî, ÷å ñà áèëè èçïúëíåíè ñìúðòíèòå ïðèñúäè íà íàé-ìàëêî äåâåò äåìîíñòðàíòè, îòáåëÿçâà ÄÏÀ.
(ÁÒÀ)
 

Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase

Ïî ïóáëèêàöèÿòà ðàáîòè: Åëêà Âàñèëåâà

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Îùå ïî òåìàòà: Èðàíåêçåêóöèèïðàâîçàùèòíà îðãàíèçàöèÿ
Îùå îò ÍÎÒÈÔÈÊÀÖÈÈ
19-ãîäèøíèÿò, ãîòâèë íàïàäåíèå íà êîíöåðò íà Òåéëúð Ñóèôò, å ñ êîðåíè îò ÐÑÌ
Îùå îò Ñâÿò
Ñïîíñîðèðàíî ñúäúðæàíèå
Íàïèøè êîìåíòàð Êîìåíòàðè
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Ôèòîêà ïðåäè 3 ìèíóòè
Êèòàé äî 2013 èçëú÷âàøå åêçåêóöèèòå ïî äúðæàâíàòà òåëåâèçèÿ.Ñúîáùàâà ïðåñòúïëåíèåòî ìó,îñúäåíèÿò ñè "ïîñèïâàøå ãëàâàòà ñè ñ ïåïåë" è ãî åêçåêóòèðàõà,âúïðåêè ñàìî êðèòèêàòà ñè Äîðè Àìíåñòè ãè óïðåêíà,÷å ïðåç 2008 ñà åêçåêóòèðàëè 5000 ,à ñëåä òðè äíè Ñèíõóà ãè ïîïðàâè êàòî çàÿâè,÷å ñà áèëè 8500.Òàêà,÷å íà êèòàéöèòå íå èì äðåìå îò ÍÏÎ-òà,à èçëú÷âàíåòî íà æèâî ãè ïðåêðàòèõà,òúé êàòî ñìåòíàõà,÷å ïðåâúçïèòàòåëíàòà öåë å ïîñòèãíàòà.
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Àíîíèìåí ïðåäè 7 ìèíóòè
È â Áúëãàðèÿ òðÿáâà äà ïðàâèì ñúùîòî.
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Àíîíèìåí ïðåäè 16 ìèíóòè
Çàä ïðåòúðñâàíåòî â äîìà íà Ñêîò Ðèòòåð, âåðîÿòíî ñúùî ñòîÿò åâðåèòå, òå ãî ñëîæèõà è â ñïèñúêà "Ìèðîòâîðåö", Ñêîò íÿìà âðàãîâå è íèêîé äðóã íå áè ìó îðãàíèçèðàë ïîäîáíî íåùî.
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äî 3 ïðåäè 16 ìèíóòè
"""êîëêî åâðàçèéñêî!!!"""" ------- Äà äîïóñíåì, ÷å íÿêîé êàòî òÿõ å: à) èçíàñèëèë òâîÿòà ñåñòðà, äúùåðÿ èëè ìàéêà; á) ñëåä òîâà å óáèë íÿêîÿ îò òÿõ; â) íàðêîòèöèòå ñà ñúñèïàëè æèâîòà íà òâîé ìíîãî áëèçúê èëè ñà äîâåëè äî íåãîâàòà ñìúðò - áðàò, ñåñòðà äåòå... Òà, êâî êàèø òîãàâà???
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Àíîíèìåí ïðåäè 21 ìèíóòè
Ïðåäïîëàãàì, ÷å çàïî÷âàò îòìúùåíèÿ îò Èðàíñêà ñòðàíà.
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ß ïà ÿ..! ïðåäè 22 ìèíóòè
853 îñúäåíè íà ñìúðò è ñàìî êðèòèêè îò ìåæäóíàðîäíàòà îáùíîñò. Áðàâî , òàêà ñå íàêàçâà.
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Àíîíèìåí ïðåäè 23 ìèíóòè
Pàê ñå ëåêóâà ñ òîòàëíà àìïóòàöèÿ. Èðàí å ðàêîâî îáðàçîâàíèå è íåãîâèòå ìåòàñòàçè ñà Xàìàñ, Xèçáóëà è éåìåíñêèòå êó÷åòà
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Ñàù ïðåäè 26 ìèíóòè
Ñàìî åäèí èçïóñêàò ôðîíòà
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Àíîíèìåí ïðåäè 28 ìèíóòè
êîëêî åâðàçèéñêî!
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Àíîíèìåí ïðåäè 28 ìèíóòè
À êàêâî ñòàâà â Áðèòàíèÿ? Õàëèôàòúò âçå ëè âå÷å îôèöèàëíî âëàñòòà?
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Àíîíèìåí ïðåäè 28 ìèíóòè
Äåìîðåàöèÿ!
Âèæ âñè÷êè

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Åêîñòàíäàðòèòå çà äîáðî çåìåäåëèå ùå ñå ïðèëàãàò ïðè îáëåê÷åíè óñëîâèÿ

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