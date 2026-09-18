Путин предупреди Запада: Иначе и на нас ще ни се наложи да отговорим

Президентът на Русия Владимир Путин призова западните страни да живеят в мир, като заяви, че в противен случай на Руската федерация ще се наложи да отговори. Изявлението той направи по време на заседание на Военно-промишлената комисия, съобщи РИА Новости.

„Иска ми се да им кажа: „Нека по-добре да живеем в мир, иначе и на нас ще ни се наложи да отговорим“. Това трябва да е очевидно за всички, да е нещо общоприето и разбираемо“, каза държавният глава.

Той подчерта също, че „по друг начин няма да стане“.

Русия няма никакви агресивни намерения по отношение на Европа, каза още Путин, цитиран от ТАСС.

Държавният глава посочи, че някои европейски лидери използват какво ли не, за да оправдаят „непомерните разходи за войната в Украйна“.

„По-специално, една от основните тези е предполагаемата заплаха от страна на Русия. Искам още веднъж да кажа: Русия няма никакви агресивни намерения спрямо Европа и европейските страни“, подчерта Путин.

Той добави, че за подобни твърдения „няма никакви основания“.

На 11 септември Путин заяви, че Западът се е опитвал да унищожи Русия първоначално чрез терористи в Кавказ, а сега – чрез „неонацисткия режим“ в Украйна. По думите му тези опити от страна на Запада не спират.

На 23 юни руският президент каза, че Русия не приема налаганите от колективния Запад „правила“, зад които според него се крият неоколониални амбиции и неуважение към суверенитета на независимите държави.

По-рано Путин обвини Запада в многогодишна измама спрямо Русия.