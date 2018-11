Давид Гета на 51: Пионерът на френския хаус

На 7 ноември рожден ден празнува популярният френски DJ Давид Гета. Роден през 1967 година в Париж, неговата кариера започва в клубовете на френската столица още в средата на 80-те години.

С парчето си "Up & Away" през 1994 година, с вокалите на Робърт Оуенс, той е считан за пионера на френския хаус. Това му създава име в парижките музикални среди и в средата на 90-те се превръща в един от най-популярните и търсени клубни диджеи в страната и Европа.

Ето най-важното за популярния френски DJ:

Израства в семейството на мароканец и майка с белгийски корени.

Музикантът има две деца от брака си със съпругата си Кати – син Тим и дъщеря Анжи.

Давид Гета създаде песента "This one’s for you", която бе официален химн на Европейското първенство по футбол във Франция през лятото на 2016.

През 2011 година е обявен за DJ №1 в света според DJMag Top 10.

Списание "Forbes" оценява богатството на Гета към края на 2015 година на $37 млн.