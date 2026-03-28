ВАС: АПИ не може да предоставя данни на МВР извън тол контрола

Върховният административен съд (ВАС) обяви за нищожни разпоредби от инструкция, които позволяват на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) да предоставя данни на Министерството на вътрешните работи (МВР) за цели извън контрола върху пътните такси, предаде БГНЕС.

Съдът се произнесе по жалба срещу чл. 8 и Приложение № 2 от Инструкция № РД-02-21-1 от 2020 г., като прие, че тези текстове са издадени от некомпетентни органи. Според решението към момента на приемането на инструкцията законът е позволявал обмен на информация между институциите единствено за целите на контрола върху заплащането на винетни и тол такси, но не и за други нарушения.

ВАС подчертава, че с оспорените разпоредби е бил въведен достъп на МВР до данни за всички преминали превозни средства, което излиза извън законовата делегация. Това включва информация, която може да доведе до идентифициране на собственици или водачи на автомобили, и представлява обработване на лични данни.

Освен липсата на материална компетентност, съдът установява и съществени нарушения при приемането на инструкцията. Сред тях са недостатъчен анализ за съответствие с европейското право, липса на оценка на въздействието върху защитата на личните данни и непълно провеждане на обществените консултации.

Решението има значение и за правата на гражданите, тъй като отваря възможност за търсене на информация и изтриване на неправомерно обработени лични данни.