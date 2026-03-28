Майката на жената, намушкала с нож: четирима: Призна си всичко, лично наш нож“

Майката на жената, която намушка с нож четирима германци в София, разказа единствено пред bTV, че вечерта след нападенията 39-годишната Галина се прибира в дома си малко след 20:00 ч., като е използвала такси.Именно пред нея 39-годишната Галина признава за извършеното.

„Призна си всичко… че е нападнала четирима души с кухненски нож, лично наш нож“., заяви майката.

Експертиза тепърва ще установява дали 39-годишната жена има психическо заболяване. Майката уточни: „Тя не е добре от известно време. След смъртта на баща ѝ преди година и 2–3 месеца много се влошиха нещата.“ На въпрос дали има предвид психическо заболяване, тя отговори: „Абсолютно съм сигурна.“

По отношение на поведението на Галина към близките ѝ, майката обясни: „Доста пъти беше агресивна. Посягала ли ви е – до крайности не се е стигало, защото съм ги предотвратявала.“

Цивилни, униформени, оперативни дежурни – минути след първото извършено престъпление от 39-годишната жена – цялата столична полиция е на крак.

Старши полицай Виктор Данев (СПС, СДВР) уточни: „Едно от местата, които обхождахме, беше районът около НДК.“

Видеозаписите показват второто нападение – това в автобус 94, заснето от камери. Голямото опасение на униформените е да не последва и трето престъпление. СДВР публикува снимка на жената с молба: „Който я познава – да сигнализира.“

Главен инспектор Александър Нецов, началник на „Криминална полиция“ в 01 РУ – СДВР, разказа: „През тел. 112 се свърза гражданка, която ни даде насочваща информация, тъй като е имала пряк контакт с това лице преди години.“ Предоставената информация помогна на СДВР да установят коя е жената и разкри, че има предишни криминални прояви. Така стигат и до адресите ѝ.

Старши полицай Андон Илиев (СПС, СДВР) разказа: „Получихме информация, че може би е на домашния си адрес и се насочихме към квартал Симеоново. Атм качваме се в буса.“

Старши полицай Борис Алексиев (СПС, СДВР) сподели: „Държеше се агресивно – вербална агресия към нас. Питаше ни какво правим там, защо се занимаваме с нея. Общо взето обиждаше ни.“

От полицията отбелязват, че сигналите за хора с недобро ментално състояние не са малко, а ситуацията с тях е сложна. Нецов допълни: „Много често те имат роднини, които живеят с тях, но не им се обръща достатъчно внимание по отношение на това дали трябва да бъдат настанени в център или да следят за лекарства. Липсата на лечение и медикаменти води до такива деяния.“

А в различни ситуации тези хора могат да са опасни не само за останалите, но и за себе си, припомнят още от полицията.