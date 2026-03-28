Атанас Запрянов: Беше извършена огромна реформа в нашите въоръжени сили

Как се разви България в рамките на НАТО и какво е актуалното състояние на армията ни? Темата коментира министърът на отбраната Атанас Запрянов в обзорното предаване "Големите последици" с Миглена Георгиева.

Двадесет и две години след присъединяването на страната ни към Алианса разговорът проследи ключовите моменти от този процес – от първите очаквания през 90-те години до днешните предизвикателства пред отбраната и сигурността.

Министър Запрянов сподели пред Bulgaria ON AIR и своя личен опит от времето на приемането на България в НАТО през 2004 г. Той направи оценка на ползите и трансформацията на въоръжените сили през годините.

"По отношение на армията ние извървяхме много труден и болезнен път, защото българските въоръжени сили бяха съкратени. Към 1989 година числеността на въоръжените ни сили беше 120 хиляди, а към 2004 година, когато влязохме в НАТО, имахме 45-хилядна армия. Беше извършена огромна реформа в нашите въоръжени сили", разкри Запрянов.

За миналата година военните разходи на България за отбрана са 2,14%, разкри военният министър.

По повод конфликта в Иран той бе категоричен: "Нека да говорим за членството ни в НАТО като гарант за националната ни сигурност, а не както някои се опитват да изкарат, че НАТО едва ли не участва в тези войни".